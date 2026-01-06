Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ nói 'không liên quan' đến vụ nổ súng ở thủ đô Venezuela

Minh Hạnh

TPO - Hãng tin CNN cho biết, tiếng súng ở thủ đô Caracas của Venezuela có liên quan đến sự nhầm lẫn giữa các nhóm bán quân sự khác nhau hoạt động gần dinh tổng thống Miraflores.

Trước đó vào tối 5/1, tiếng súng và tiếng pháo phòng không đã vang lên trên bầu trời thủ đô Caracas của Venezuela, khi các lực lượng an ninh đang được đặt trong tình trạng báo động cao sau cuộc tấn công và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro của Mỹ.

Một cư dân trả lời CNN với điều kiện giấu tên cho biết đã nghe thấy tiếng súng gần đại lộ Urdaneta, dinh tổng thống Miraflores.

Bộ Truyền thông và Thông tin Venezuela xác nhận cảnh sát đã bắn vào các máy bay không người lái “bay trái phép”.

“Không có cuộc đối đầu nào xảy ra, và toàn bộ đất nước hoàn toàn yên bình”, bộ này cho biết, nhưng không nói rõ ai có thể là người điều khiển các máy bay không người lái này.

Tiếng súng vang lên tối 5/1 ở Caracas. (Nguồn: X)

Một quan chức Nhà Trắng nói với CNN rằng Washington đang theo dõi sát sao các báo cáo về tiếng súng từ Venezuela, nhưng lưu ý rằng “Mỹ không liên quan”.

Các cuộc thảo luận giữa các nhóm bán quân sự, được CNN ghi nhận, cho thấy tiếng súng nổ có liên quan đến sự nhầm lẫn giữa các nhóm an ninh khác nhau hoạt động gần dinh tổng thống.

Thành viên một nhóm an ninh nói rằng đã có một số “hiểu lầm” sau khi có tiếng súng nổ. Nhưng tình hình hiện đã yên tĩnh.

Minh Hạnh
CNN
#Mỹ #Venezuela #Caracas #máy bay không người lái

