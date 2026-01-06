Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Venezuela truy tìm những người hỗ trợ chiến dịch quân sự của Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Chính quyền Venezuela đã ra lệnh tìm kiếm và bắt giữ bất kỳ ai tham gia hỗ trợ chiến dịch quân sự của Mỹ dẫn đến việc Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ.

5339.jpg
Lực lượng an ninh Venezuela tuần tra đường phố sau các cuộc tấn công của Mỹ. (Ảnh: EPA)

Theo Reuters, một sắc lệnh tình trạng khẩn cấp được ban hành hôm 3/1, nhưng đến ngày 5/1 mới công bố. Trong đó yêu cầu cảnh sát "ngay lập tức bắt đầu cuộc truy tìm và bắt giữ tất cả những người tham gia thúc đẩy hoặc hỗ trợ cuộc tấn công vũ trang của Mỹ".

Hiện chưa rõ những người này sẽ phải đối mặt với tội danh nào.

Cũng trong ngày 5/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington “không liên lạc với phe của Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez trước chiến dịch quân sự nhằm bắt giữ ông Nicolas Maduro”.

“Điều đó không đúng”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, nhắc lại rằng bà Rodriguez chỉ trao đổi với Mỹ sau khi ông Maduro bị bắt.

Tổng thống Trump một lần nữa ám chỉ rằng Mỹ có thể phát động một chiến dịch quân sự thứ hai vào Venezuela nếu bà Rodriguez ngừng hợp tác, nhưng nói rằng ông không nghĩ điều đó là cần thiết.

Tổng thống Trump cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio đã nói chuyện với bà Rodriguez bằng tiếng Tây Ban Nha trôi chảy qua điện thoại, và “mối quan hệ của họ rất tốt đẹp”.

Minh Hạnh
Reuters, CNN
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez #Tổng thống Nicolas Maduro

Xem thêm

Cùng chuyên mục