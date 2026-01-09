Ukraine tung UAV 'sát thủ trên không' tốc độ 320 km/h vào chiến trường

TPO - Một công ty của Ukraine vừa ra mắt máy bay không người lái (UAV) đánh chặn mới mang tên Saliut, được phát triển dựa trên kinh nghiệm chiến đấu thực tế và đã chứng minh hiệu quả trong tác chiến.

Tờ Pravda dẫn thông tin từ nhà phát triển cho biết, Saliut là dòng máy bay không người lái phản công chủ động nhằm đối phó với các UAV cỡ nhỏ và trung bình của đối phương (bao gồm Geran, Gerbera, Lancet và ZALA). Vũ khí này được thiết kế để bảo vệ các cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự trọng yếu trong điều kiện thời gian phản ứng hạn chế.

Nhà sản xuất cho biết Saliut có tốc độ đánh chặn cao, nguồn điện được tối ưu hóa, tích hợp hệ thống liên lạc Sine.Link, cùng nhiều cải tiến về thiết kế nhằm bảo đảm vận hành an toàn và độ tin cậy trong môi trường chiến đấu khắc nghiệt.

"Khi thiết kế, chúng tôi đã tính đến các kịch bản sử dụng thực tế: Những mối đe dọa, tốc độ mục tiêu, điều kiện phát hiện và tấn công, cũng như các yêu cầu về sự đơn giản và độ tin cậy trong điều kiện chiến đấu", nhà sản xuất cho biết thêm.

Máy bay không người lái đánh chặn Saliut.

Theo thông số kỹ thuật được công bố, UAV Saliut có tốc độ tối đa lên tới 320 km/h, tốc độ hành trình khoảng 180-200 km/h. Thiết bị được trang bị camera analog/camera ảnh nhiệt, đồng thời có thể tích hợp hệ thống tự động thu nhận mục tiêu và dẫn đường giai đoạn cuối. Thời gian bay của Saliut lên đến 20 phút, độ cao bay tối đa 6 km, bán kính tác chiến khoảng 20 km.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình phát triển Saliut chỉ diễn ra trong vòng hai tháng, từ ý tưởng ban đầu đến khi đánh chặn thành công mục tiêu đầu tiên. Sau một tháng nghiên cứu, nhóm phát triển đã trực tiếp đến khu vực tiền tuyến để trình diễn UAV cho một số đơn vị phòng không, mang theo máy in 3D, dụng cụ kỹ thuật và máy tính.

"Chỉ trong một tuần làm việc tại một căn hộ thuê gần tiền tuyến, khung máy bay đã được thiết kế lại gần như hoàn toàn theo đúng yêu cầu thực tế của quân đội. Kể từ đó, tất cả các yêu cầu cải tiến đều được hoàn thiện trong vòng tối đa hai tuần, và những thay đổi đơn giản nhất cũng được tích hợp trong vòng vài ngày", nhà sản xuất cho biết.

Các mục tiêu đầu tiên bị Saliut đánh chặn bao gồm UAV Gerbera, sau đó là ZALA và Geran. Thiết bị chặn hiện đã được niêm yết trên nền tảng Brave1, trong một danh mục kín, chỉ dành cho người dùng đăng ký thông qua hệ thống DELTA.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 7/1 cho biết nước này đã lập kỷ lục về số lượng UAV đánh chặn được cung cấp trung bình trong tháng 12/2025 và tháng 1/2026, với hơn 1.500 chiếc mỗi ngày nhằm đối phó các loại UAV của Nga.

Theo bộ này, các đơn vị Ukraine hiện được trang bị tốt hơn đáng kể để ứng phó với các mối đe dọa trên không ở mọi cấp độ, từ tiền tuyến đến hậu phương.