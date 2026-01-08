Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Tổng thống Zelensky phủ nhận việc triển khai 'chiếc ô hạt nhân' bảo vệ Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev không thảo luận về việc triển khai "chiếc ô hạt nhân" để bảo vệ đất nước, mà đang tập trung trao đổi với các đối tác về các cơ chế đảm bảo an ninh trên bộ, trên không và trên biển.

Ngày 6/1, một cuộc họp giữa các thành viên của Liên minh các quốc gia sẵn sàng hợp tác, Ukraine và Mỹ đã diễn ra tại Paris, tập trung vào đảm bảo an ninh trong tương lai cho Kiev trong trường hợp xung đột với Nga kết thúc.

Các vấn đề chính bao gồm việc thống nhất lập trường chung giữa Ukraine, châu Âu và Mỹ, cũng như khả năng triển khai quân đội nước ngoài sau khi lệnh ngừng bắn được thực hiện.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp, Tổng thống Zelensky lưu ý rằng không có bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến việc Anh và Pháp triển khai lá chắn hạt nhân cho Ukraine. Thay vào đó, các bên tập trung vào biện pháp đảm bảo an ninh trên bộ, trên biển và trên không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Zelensky cho biết, một trong những nội dung quan trọng là tăng cường năng lực phòng không, củng cố sức mạnh quân đội và bảo đảm nguồn tài chính cho nhân sự.

"Việc hoàn thiện biên chế cho các lữ đoàn là yếu tố then chốt đối với chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang thảo luận về một số giấy phép cần thiết nhằm thúc đẩy hợp tác sản xuất quốc phòng", Tổng thống Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các bên đã xác định rõ những quốc gia sẵn sàng đóng vai trò dẫn dắt trong việc đảm bảo an ninh trên bộ, trên không, trên biển cũng như trong công cuộc tái thiết. Đồng thời, mô hình lực lượng cần thiết, cơ chế quản lý và cấp độ chỉ huy cũng đã được làm rõ.

"Chúng tôi đã có các cuộc trao đổi rất thực chất với phía Mỹ về cơ chế giám sát nhằm bảo đảm không xảy ra vi phạm hòa bình. Mỹ sẵn sàng hợp tác trong vấn đề này", ông Zelensky cho hay.

Theo Tổng thống Ukraine, các văn kiện về đảm bảo an ninh bao gồm thỏa thuận song phương giữa Ukraine và Mỹ, cũng như các văn kiện ba bên hiện đã sẵn sàng và có thể được ký kết trong thời gian tới.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Ukraine #Zelensky #an ninh #hợp tác #quân sự #kế hoạch hòa bình #Mỹ #hạt nhân #Pháp #Anh

