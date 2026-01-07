Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Mỹ yêu cầu Venezuela 'quay lưng' với Nga, Trung Quốc?

Minh Hạnh

TPO - Tờ ABC News dẫn ba nguồn thạo tin cho biết, Mỹ đã yêu cầu Venezuela cắt đứt quan hệ kinh tế với Nga, Trung Quốc, Iran và Cuba nếu muốn khai thác thêm dầu.

trump-delcy-rodriguez.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. (Ảnh: Fox News)

Theo các nguồn tin này, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi một số yêu cầu liên quan đến dầu mỏ tới chính quyền Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez.

Đầu tiên, Venezuela “phải cắt đứt quan hệ kinh tế với Nga, Trung Quốc, Iran và Cuba”. Tiếp đó, Venezuela “phải đồng ý hợp tác độc quyền với Mỹ trong sản xuất dầu mỏ và ưu tiên Mỹ khi bán dầu thô nặng”.

Một nguồn tin cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nói với các nghị sĩ trong một cuộc họp kín hôm 6/1, rằng ông tin Mỹ có thể gây áp lực buộc Venezuela phải nhượng bộ vì các tàu chở dầu hiện có của nước này đã đầy. Theo ông Rubio, Mỹ ước tính Caracas chỉ còn vài tuần nữa trước khi rơi vào tình trạng khó khăn về kinh tế nếu không bán được dầu mỏ.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với ABC News, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Roger Wicker xác nhận kế hoạch của Mỹ về việc kiểm soát dầu mỏ của Venezuela. Wicker cho biết ông không tin rằng điều đó sẽ đòi hỏi việc triển khai quân đội Mỹ.

"Chính phủ có ý định kiểm soát dầu mỏ, nắm quyền kiểm soát các tàu chở dầu, và sẽ không chiếc nào đến Havana (Cuba)", ông Wicker nói.

“Thông tin tôi có được là Venezuela không thể khai thác thêm dầu thô nữa vì không có nơi nào để chứa và cũng không có nơi nào để vận chuyển. Các tàu chở dầu đã đầy và đang chờ được di chuyển đến một nơi thích hợp, hy vọng là để bán trên thị trường mở chứ không phải được cung cấp cho Trung Quốc”.

Nhà Trắng chưa bình luận về bài báo của ABC và phát ngôn của ông Wicker.

Một quan chức cấp cao của chính quyền cho biết: "Tổng thống đang nói về việc sử dụng tối đa đòn bẩy với Venezuela và đảm bảo họ hợp tác với Mỹ bằng cách ngăn chặn di cư bất hợp pháp, chặn dòng chảy ma túy, khôi phục cơ sở hạ tầng dầu mỏ và làm những gì đúng đắn cho người dân Venezuela”.

Tháng trước, Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trực tuyến, rằng ông đã ra lệnh “phong tỏa hoàn toàn các tàu chở dầu bị trừng phạt ra/vào Venezuela”.

Khi được các phóng viên hỏi vào ngày hôm sau điều đó có nghĩa là gì, ông Trump nói: "Đó là một cuộc phong tỏa. Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai đi qua nếu họ không được phép đi qua”.

Tối 6/1, Tổng thống Trump cho biết “chính quyền lâm thời” ở Venezuela sẽ chuyển giao từ 30 triệu đến 50 triệu thùng dầu cho Mỹ để bán theo giá thị trường. Số tiền thu được sẽ do Washington kiểm soát “để đảm bảo nó được sử dụng vì lợi ích của người dân Venezuela và Mỹ".

Minh Hạnh
ABC News
#Mỹ #Venezuela #dầu mỏ #Iran #Nga #Trung Quốc

