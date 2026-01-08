Tổng thống Hàn Quốc dùng chim cánh cụt để kêu gọi Chủ tịch Triều Tiên gặp mặt

TPO - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tự ví mình và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un như một cặp chim cánh cụt thân thiết và kêu gọi ông Kim gặp mặt.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: EPA)

Viết trên mạng xã hội X hôm 7/1, ông Lee bày tỏ hy vọng “tình trạng bất ổn và đối đầu trên bán đảo Triều Tiên sẽ được khắc phục”, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tới Triều Tiên.

“Hãy gặp nhau, Po Jae Myung và Po Jong Un”, ông Lee viết, ám chỉ nhân vật chú chim cánh cụt Pororo trong bộ phim hoạt hình thiếu nhi nổi tiếng của Hàn Quốc.

Bài đăng đính kèm một bài báo gần đây trên tờ Hankyoreh nhắc đến “Pororo" - một bộ phim hoạt hình hợp tác Hàn Quốc - Triều Tiên được ra mắt năm 2003 thông qua việc chia sẻ chuyên môn và công nghệ. Bài báo lưu ý rằng, chim cánh cụt là loài động vật có bản năng hỗ trợ nhau cùng sinh tồn, và đặt câu hỏi liệu bản năng tương tự có thể định hướng mối quan hệ giữa hai miền bán đảo Triều Tiên hay không.

Bài đăng của Tổng thống Lee.

Bài viết của Tổng thống Lee được đăng tải khi ông trở về từ chuyến thăm Trung Quốc, trong đó, ông đã đề xuất Bắc Kinh trở thành trung gian trong việc đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán.

Phát biểu với các phóng viên tại Thượng Hải, ông Lee cho biết tất cả các kênh liên lạc với Triều Tiên hiện đang bị đóng kín, lòng tin bằng không và sự thù địch đang chiếm ưu thế. Ông đề nghị Trung Quốc giúp đỡ trong việc giảm bớt căng thẳng, bao gồm cả những căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên.