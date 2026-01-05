Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Triều Tiên kêu gọi cộng đồng quốc tế phản đối hành động của Mỹ ở Venezuela

Bình Giang

TPO - Triều Tiên vừa "lên án mạnh mẽ" cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela và bắt giữ lãnh đạo nước này, cho rằng việc lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro là "hành động xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng nhất", hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin ngày 4/1.

img-1802.jpg
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

KCNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng vụ việc này là “một ví dụ khác, một lần nữa thể hiện rõ ràng bản chất liều lĩnh” của Mỹ.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo vào sáng 4/1, đúng thời điểm Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Giới quan sát Hàn Quốc cho rằng việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa cũng là để thể hiện thái độ đối với hành động của Mỹ ở Venezuela.

Bình Nhưỡng cho rằng tình hình hiện nay ở Venezuela “gây ra những hệ quả thảm khốc đối với việc bảo đảm cấu trúc quan hệ khu vực và quốc tế”.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên kêu gọi cộng đồng quốc tế "nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng" của tình hình Venezuela và lên tiếng phản đối "việc Mỹ thường xuyên vi phạm chủ quyền của các quốc gia khác".

Ngày 3/1, lực lượng Mỹ triển khai chiến dịch tấn công vào thủ đô Caracas và nhiều địa điểm khác của Venezuela, bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro và đưa đến New York để xét xử. Chiến dịch này gây ra nhiều tranh cãi, nhiều quốc gia đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về hành động bất chấp luật pháp quốc tế.

Hàn Quốc cũng đã ra tuyên bố thể hiện quan điểm, ​bày tỏ "hy vọng rằng ý chí của người dân Venezuela sẽ được tôn trọng, dân chủ được phục hồi và tình hình tại Venezuela sớm ổn định thông qua đối thoại”. Seoul kêu gọi “tất cả các bên liên quan nỗ lực tối đa để giảm bớt căng thẳng trong khu vực".

Cùng ngày 4/1, Giáo hoàng Leo kêu gọi bảo vệ Venezuela như một quốc gia độc lập, cho biết ông đang theo dõi các diễn biến sau khi Mỹ lật đổ Tổng thống Maduro với “tâm trạng đầy lo lắng”.

Giáo hoàng Leo kêu gọi tôn trọng nhân quyền và thượng tôn pháp luật “như được quy định trong” Hiến pháp Venezuela.

Tháng 12 vừa qua, Giáo hoàng Leo kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump không lật đổ Tổng thống Maduro bằng biện pháp quân sự.

“Lợi ích của người dân Venezuela phải được đặt lên trên mọi cân nhắc khác”, Giáo hoàng nói.

Bình Giang
Reuters, Yonhap
#Triều Tiên #Venezuela #Tổng thống Venezuela #Nicolas Maduro #Mỹ tấn công Venezuela

Xem thêm

Cùng chuyên mục