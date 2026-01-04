Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Điều kiện khắc nghiệt trong cơ sở giam giữ Tổng thống Venezuela Maduro

Bình Giang

TPO - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa bị đưa đến Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC) ở New York, hộ tống bởi đoàn xe của lực lượng thực thi pháp luật Mỹ.

MDC được biết đến là nơi bẩn thỉu, thiếu nhân viên trầm trọng, thường xuyên xảy ra bạo lực giữa các tù nhân và mất điện kéo dài.

Phi đội trực thăng đưa ông Maduro tới New York

Được xây dựng từ những năm 1990 để giảm bớt tình trạng quá tải nhà tù, cơ sở này từng giam giữ những người nổi tiếng như ca sĩ R. Kelly, “Pharma Bro” Martin Shkreli, Ghislaine Maxwell (đồng phạm của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein), thần đồng tiền điện tử một thời Sam Bankman-Fried và ông trùm âm nhạc Sean “Diddy” Combs.

Trùm băng đảng ma túy Ismael “El Mayo” Zambada Garcia cũng từng bị giam giữ ở đó trong khi chờ xét xử về tội giết người và buôn bán ma túy.

Bạo lực có thể là mối đe dọa thường trực. Một tù nhân bị đâm chết ở đó vào tháng 6/2024 và một người khác chết trong cuộc ẩu đả 1 tháng sau đó.

Một sự cố mất điện năm 2019 khiến các tù nhân phải sống trong bóng tối gần như hoàn toàn và nhiệt độ cực thấp suốt 1 tuần. Vụ việc khiến Bộ Tư pháp Mỹ vào cuộc điều tra, kết quả là thỏa thuận bồi thường 10 triệu USD cho 1.600 tù nhân bị ảnh hưởng. Theo đơn kiện được đệ trình thay mặt họ, các tù nhân còn phải chịu đựng điều kiện mất vệ sinh khi nhà vệ sinh bị hỏng.

MDC là trung tâm giam giữ liên bang duy nhất ở TP. New York từ khi khu phức hợp ở Manhattan đóng cửa sau vụ tỷ phú Jeffrey Epstein chết do tự sát năm 2019.

screen-shot-2026-01-04-at-113111-am.png
Hình ảnh ông Maduro trong video do Nhà Trắng đăng tải

Tài khoản của Nhà Trắng vừa đăng video cho thấy hình ảnh ông Maduro bị dẫn giải. Ông Maduro đã phải lấy dấu vân tay tại văn phòng Cơ quan Phòng chống ma túy (DEA) ở Manhattan. Video cho thấy ông Maduro bị còng tay và đi cùng các đặc vụ DEA, cố gắng nói tiếng Anh sau khi đặt chân lên đất Mỹ.

“Chúc ngủ ngon,” ông nói.

Ông Maduro dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với các cáo buộc về ma túy và vũ khí tại tòa án liên bang ở Manhattan trong tuần tới.

Bình Giang
CNN
