Tổng thống Mỹ ra tuyên bố cứng rắn, lãnh đạo lâm thời Venezuela dịu giọng

Minh Hạnh

TPO - Trả lời các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Tổng thống lâm thời của Venezuela Delcy Rodriguez cần cung cấp cho Mỹ “quyền tiếp cận hoàn toàn” đối với tài nguyên thiên nhiên của nước này.

“Chúng tôi cần quyền tiếp cận hoàn toàn. Chúng tôi cần tiếp cận dầu mỏ và những tài nguyên khác của họ để giúp tái thiết đất nước họ”, ông Trump nói, nhắc lại lời cảnh báo đối với bà Rodriguez nếu bà không hợp tác. “Tôi chỉ muốn nói rằng bà ấy sẽ phải đối mặt với tình huống có lẽ còn tồi tệ hơn cả ông Maduro”.

Tổng thống Trump cho biết, cuộc đột kích nhằm vào lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro vô cùng nguy hiểm, nhưng không có binh sĩ nào thiệt mạng. “Họ xuống khỏi trực thăng và đạn bay tứ tung khắp nơi. Như các bạn biết, một trong những chiếc trực thăng bị trúng đạn khá nặng nhưng chúng tôi đã thu hồi và không ai thiệt mạng”, ông Trump nói.

Đáp lại, Venezuela kêu gọi Mỹ theo đuổi đối thoại và hợp tác thay vì đối đầu, tái khẳng định cam kết hòa bình.

Trong thông điệp gửi tới Washington và cộng đồng quốc tế, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết, Caracas tìm kiếm “quan hệ quốc tế cân bằng và tôn trọng” dựa trên bình đẳng chủ quyền và luật pháp quốc tế.

“Chúng tôi mời Chính phủ Mỹ hợp tác trong một chương trình hướng tới sự phát triển chung theo khuôn khổ luật pháp quốc tế, để tăng cường khả năng chung sống bền vững của cộng đồng”, bà nói.

“Gửi Tổng thống Trump, người dân và khu vực của chúng tôi xứng đáng có hòa bình và đối thoại, chứ không phải chiến tranh”, bà Rodriguez nói thêm, cho rằng đây “luôn là thông điệp của Tổng thống Nicolas Maduro”.

Những bình luận mới nhất của bà Rodriguez cho thấy sự thay đổi đáng chú ý so với những tuyên bố trước đó, trong đó bà lên án “việc sử dụng vũ lực thô bạo” của Mỹ để bắt giữ ông Maduro.

611210322-17936336535113700-2026.jpg
610890957-17936336544113700.jpg
Tổng thống lâm thời Venezuela tổ chức cuộc họp đầu tiên trên cương vị mới. (Ảnh: CNN)

Ngày 4/1, bà Rodriguez đã tổ chức cuộc họp hội đồng đầu tiên trên cương vị mới.

Hình ảnh cho thấy bà Rodriguez ngồi ở vị trí chủ tọa, bao quanh là hàng chục quan chức cấp cao và bộ trưởng. Trên tường phòng họp treo ảnh Tổng thống Nicolas Maduro, cựu Tổng thống Hugo Chavez và anh hùng Venezuela Simon Bolivar.

Minh Hạnh
RT, CNN
