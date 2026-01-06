Quan chức Mỹ hé lộ thêm chi tiết về chiến dịch đột kích Venezuela

TPO - Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết, khoảng 200 binh sĩ Mỹ đã có mặt tại trung tâm thành phố Caracas trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Hôm thứ Hai (5/1), Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã tiết lộ những chi tiết mới về chiến dịch của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, mô tả cuộc đột kích được lên kế hoạch và chuẩn bị trong thời gian dài cũng như việc triển khai với mức độ bảo mật rất cao.

Phát biểu trước các thủy thủ trên tàu sân bay USS John F. Kennedy ở Newport News, bang Virginia, ông Hegseth cho hay nhà lãnh đạo Venezuela không nhận được bất kỳ cảnh báo nào cho đến khi lực lượng Mỹ tiến hành đột kích.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Theo ông Hegseth, khoảng 200 binh sĩ Mỹ đã thực hiện cuộc đột kích vào dinh thự của ông Maduro ở trung tâm Caracas rạng sáng ngày 3/1. Máy bay chiến đấu và máy bay ném bom đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Venezuela, mở đường cho Lực lượng đặc nhiệm Delta tiến vào khu dinh thự của ông Maduro.

Theo các quan chức Mỹ, một số binh sĩ Mỹ bị thương trong chiến dịch này. Chính phủ Cuba cho biết 32 binh sĩ nước này đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Theo thông tin từ phía Mỹ, lực lượng tham gia chiến dịch đã chặn bắt ông Maduro trước khi ông kịp tiếp cận khu vực an toàn bên trong dinh thự. Cuộc đột kích được cho là đã được chuẩn bị trong nhiều tháng, với các buổi huấn luyện và diễn tập dựa trên mô hình mô phỏng dinh thự nhằm lường trước nhiều kịch bản khác nhau.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine, cho biết chiến dịch được xây dựng trên nguyên tắc lặp lại, kiểm soát rủi ro và dự phòng tình huống. "Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là làm đúng, mà là bảo đảm không thể làm sai", ông nói.

Ngoài ra, các quan chức Mỹ tiết lộ rằng các hoạt động thu thập thông tin tình báo đã được tiến hành từ nhiều tháng trước, bao gồm việc theo dõi các hoạt động của ông Maduro thông qua nhiều kênh khác nhau.

Hiện nay, Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể ngoài khơi bờ biển Venezuela. Tuy nhiên, Washington chưa công bố thêm thông tin về các bước đi tiếp theo sau chiến dịch này.