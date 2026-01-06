Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nhân vật bí ẩn kiếm được 400.000 USD từ vụ bắt Tổng thống Venezuela Maduro

Bình Giang

TPO - Một người không rõ danh tính đã kiếm được khoảng 410.000 USD nhờ đặt cược Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sẽ bị lật đổ, trước khi Mỹ thực hiện hành động quân sự.

maduro.jpg
Vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro bị đưa ra tòa ở New York, ngày 5/1. (Ảnh: Reuters)

Tài khoản của người này trên thị trường dự đoán Polymarket đã kiếm được số tiền này với dự đoán ông Maduro bị loại bỏ, trước khi Mỹ triển khai chiến dịch đột kích vào thủ đô của Caracas hôm 3/1 và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro.

Theo dữ liệu của Polymarket, các khoản đặt cược đạt khoảng 34.000 USD trước khi ông Maduro bị bắt, và tăng vọt sau khi xuất hiện thông tin về chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào nhà lãnh đạo Venezuela.

Các chỉ số chứng khoán lớn tăng điểm và giá dầu đi lên trong phiên đầu tuần, trong khi cổ phiếu năng lượng ghi nhận mức tăng mạnh sau khi Mỹ thực hiện chiến dịch bắt giữ.

Trái phiếu chính phủ Venezuela cũng tăng mạnh nhờ kỳ vọng về một quá trình tái cấu trúc lớn và phức tạp. Trái phiếu do chính phủ và tập đoàn dầu khí nhà nước Petroleos de Venezuela (PDVSA) phát hành tăng gần 30%, khi các nhà đầu tư nhanh chóng nắm bắt diễn biến mới.

Giao dịch bí ẩn trên nhiều khả năng sẽ bị các nghị sĩ Mỹ chú ý, khi họ đang thúc đẩy siết quy định về giao dịch nội gián, bao gồm kiến nghị cấm các nghị sĩ giao dịch cổ phiếu.

Sau khi thông tin về các giao dịch liên quan đến ông Maduro được công bố ngày 4/1, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Ritchie Torres cho biết ông sẽ trình một dự luật trong tuần này để kiến nghị cấm các quan chức, nghị sĩ và nhân viên liên bang đặt cược trên các thị trường dự đoán, vì họ có thể nắm được thông tin quan trọng chưa được công bố.

Tài khoản ẩn danh nói trên được tạo vào tháng trước. Ngày 27/12, chủ tài khoản này đã mua 96 USD giá trị hợp đồng trả thưởng nếu Mỹ tấn công Venezuela trước ngày 31/1. Trong những ngày sau đó, người này tiếp tục thực hiện thêm nhiều khoản đặt cược tương tự.

Các thị trường dự đoán như Polymarket cho phép người dùng đặt cược vào nhiều sự kiện trong thế giới thực, từ thể thao, giải trí, chính trị đến kinh tế. Một số giao dịch có giá chỉ vài cent nhưng người đặt có thể thu về khoản lớn chỉ trong vài giờ hoặc vài ngày, nếu nắm được thông tin chưa công bố.

Tháng 9/2025, Polymarket được Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) chấp thuận để tái khởi động hoạt động tại Mỹ, sau thương vụ mua lại QCEX trị giá 112 triệu USD. CFTC hiện chưa phản hồi đề nghị bình luận về việc liệu cơ quan này có kiểm tra các giao dịch liên quan đến vụ bắt giữ ông Maduro hay không.

Bình Giang
Reuters
#Venezuela #Nicolas Maduro #Polymarket #Mỹ tấn công Venezuela

Xem thêm

Cùng chuyên mục