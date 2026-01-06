Nhân vật bí ẩn kiếm được 400.000 USD từ vụ bắt Tổng thống Venezuela Maduro

TPO - Một người không rõ danh tính đã kiếm được khoảng 410.000 USD nhờ đặt cược Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sẽ bị lật đổ, trước khi Mỹ thực hiện hành động quân sự.

Vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro bị đưa ra tòa ở New York, ngày 5/1. (Ảnh: Reuters)

Tài khoản của người này trên thị trường dự đoán Polymarket đã kiếm được số tiền này với dự đoán ông Maduro bị loại bỏ, trước khi Mỹ triển khai chiến dịch đột kích vào thủ đô của Caracas hôm 3/1 và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro.

Theo dữ liệu của Polymarket, các khoản đặt cược đạt khoảng 34.000 USD trước khi ông Maduro bị bắt, và tăng vọt sau khi xuất hiện thông tin về chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào nhà lãnh đạo Venezuela.

Các chỉ số chứng khoán lớn tăng điểm và giá dầu đi lên trong phiên đầu tuần, trong khi cổ phiếu năng lượng ghi nhận mức tăng mạnh sau khi Mỹ thực hiện chiến dịch bắt giữ.

Trái phiếu chính phủ Venezuela cũng tăng mạnh nhờ kỳ vọng về một quá trình tái cấu trúc lớn và phức tạp. Trái phiếu do chính phủ và tập đoàn dầu khí nhà nước Petroleos de Venezuela (PDVSA) phát hành tăng gần 30%, khi các nhà đầu tư nhanh chóng nắm bắt diễn biến mới.

Giao dịch bí ẩn trên nhiều khả năng sẽ bị các nghị sĩ Mỹ chú ý, khi họ đang thúc đẩy siết quy định về giao dịch nội gián, bao gồm kiến nghị cấm các nghị sĩ giao dịch cổ phiếu.

Sau khi thông tin về các giao dịch liên quan đến ông Maduro được công bố ngày 4/1, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Ritchie Torres cho biết ông sẽ trình một dự luật trong tuần này để kiến nghị cấm các quan chức, nghị sĩ và nhân viên liên bang đặt cược trên các thị trường dự đoán, vì họ có thể nắm được thông tin quan trọng chưa được công bố.

Tài khoản ẩn danh nói trên được tạo vào tháng trước. Ngày 27/12, chủ tài khoản này đã mua 96 USD giá trị hợp đồng trả thưởng nếu Mỹ tấn công Venezuela trước ngày 31/1. Trong những ngày sau đó, người này tiếp tục thực hiện thêm nhiều khoản đặt cược tương tự.

Các thị trường dự đoán như Polymarket cho phép người dùng đặt cược vào nhiều sự kiện trong thế giới thực, từ thể thao, giải trí, chính trị đến kinh tế. Một số giao dịch có giá chỉ vài cent nhưng người đặt có thể thu về khoản lớn chỉ trong vài giờ hoặc vài ngày, nếu nắm được thông tin chưa công bố.

Tháng 9/2025, Polymarket được Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) chấp thuận để tái khởi động hoạt động tại Mỹ, sau thương vụ mua lại QCEX trị giá 112 triệu USD. CFTC hiện chưa phản hồi đề nghị bình luận về việc liệu cơ quan này có kiểm tra các giao dịch liên quan đến vụ bắt giữ ông Maduro hay không.