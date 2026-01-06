Tổng thống Mexico gạt lo ngại Mỹ sẽ can thiệp quân sự

TPO - Chính phủ Mexico bác bỏ khả năng Washington đơn phương hành động quân sự chống lại các băng đảng ma túy ở nước này, sau khi lực lượng quân sự Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. (Ảnh: AP)

Ngày 5/1, Tổng thống Claudia Sheinbaum hạ thấp khả năng Mỹ sẽ có hành động quân sự với Mexico. “Tôi không thấy rủi ro (về điều đó). Có sự phối hợp, có sự hợp tác (giữa Mexico) với Chính phủ Mỹ”, bà nói.

“Tôi không tin vào (nguy cơ) xâm lược, tôi thậm chí không tin rằng đó là điều họ đang xem xét nghiêm túc. Tội phạm có tổ chức không thể được giải quyết bằng can thiệp quân sự (nước ngoài)”, bà nói.

Theo các chuyên gia, tình hình Mexico hoàn toàn khác so với Venezuela và những quốc gia khác mà Washington đang nhắm đến. Bà Sheinbaum là tổng thống được bầu cử hợp pháp và được lòng dân. Mexico là đối tác thương mại lớn của Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã khẳng định hai nước đang có hợp tác ở cấp cao.

Từ khi còn tranh cử, ông Trump và những người thân cận đã nhiều lần nói đến chuyện tấn công các băng đảng ma túy ở Mexico, nhưng họ ngày càng thận trọng hơn.

Tổng thống Sheinbaum xác nhận ý tưởng Mỹ can thiệp quân sự vào Mexico đã được đề cập nhiều lần trong các cuộc trò chuyện của bà với ông Trump, nhưng bà luôn bác bỏ đề nghị này. Bà coi đó là điều không thể và khẳng định mối quan hệ của bà với ông Trump là mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau.

Tuy nhiên, không ai dám loại trừ hoàn toàn khả năng nhà lãnh đạo Mỹ sẽ có hành động bất ngờ với Mexico, dù có thể chỉ là đe dọa để đòi hỏi Mexico nhượng bộ thêm.

Theo nhà phân tích an ninh Mexico David Saucedo, lời đe dọa hành động quân sự, cũng giống như đe dọa tăng thuế với hàng nhập khẩu từ Mexico, đã trở thành “vũ khí đàm phán” để Mỹ đạt được “lợi thế thương mại, ngoại giao và chính trị”. Ông cho rằng Ngoại trưởng Rubio và Tổng thống Trump “đóng vai cảnh sát tốt, cảnh sát xấu”, khi ông Trump đe dọa và ông Rubio xoa dịu.

Các chuyên gia đánh giá rằng Mexico đang làm gần như mọi thứ mà Washington yêu cầu kể từ khi ông Trump bắt đầu áp đặt thuế quan. Chính quyền của bà Sheinbaum quyết liệt hơn so với người tiền nhiệm trong xử lý các băng đảng ma túy. Nước này đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ, tịch thu ma túy và dẫn độ. Mexico cũng đồng ý tiếp nhận thêm người bị trục xuất từ ​​các quốc gia khác.

“Can thiệp, hành động quân sự ở Mexico sẽ làm đình chỉ sự hợp tác đó”, Carlos Pérez Ricart, một nhà phân tích chính trị tại Trung tâm Nghiên cứu và Giảng dạy Kinh tế Mexico (CIDE) cho biết.

Ông Saucedo cho rằng hành động quân sự của Mỹ tại Mexico sẽ tiêu tốn tiền bạc, đòi hỏi hậu cần và đối mặt với rủi ro, trong khi “một bình luận, một bài đăng trên mạng xã hội không tốn kém gì” và lại rất hiệu quả.

Các nhà phân tích tin rằng đe dọa sẽ tiếp tục là phong cách đàm phán của chính quyền Tổng thống Trump, nhất là khi Hiệp định thương mại tự do Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) đang được xem xét sửa đổi trong năm nay.

Các nhà phân tích không loại trừ khả năng Mỹ can thiệp quân sự, dù xác suất thấp.

“Mỹ không hành động theo logic duy lý. Vào thời điểm này, mọi khả năng đều có thể xảy ra, kể cả những điều không thể tưởng tượng nổi cách đây 1 năm”, nhà phân tích Pérez Ricart nói với AP.