Nga lên tiếng sau khi bị Mỹ thu giữ tàu chở dầu

TPO - Bộ Giao thông Vận tải Nga xác nhận tàu chở dầu Marinera đã bị quân đội Mỹ thu giữ và hiện đang mất liên lạc. Nghị sĩ Nga Andrei Klishas (thuộc đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất) gọi việc Mỹ thu giữ tàu chở dầu treo cờ Nga là "hành vi cướp bóc".

Trước đó ngày 7/1, Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ tuyên bố đã thu giữ tàu Marinera, trước đây có tên là Bella 1, vì cáo buộc “vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ”.

Con tàu bị quân đội Mỹ đổ bộ “trên vùng biển quốc tế, bên ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia nào”, và “đã mất liên lạc”, Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết.

Theo cơ quan này, vào ngày 24/12/2025, tàu Marinera “đã nhận giấy phép tạm thời treo cờ Nga, được cấp theo luật pháp Nga và quốc tế”. Phía Nga cho rằng, vụ thu giữ con tàu đã vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển - công ước đảm bảo quyền tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế.

Hãng thông tấn nhà nước Tass dẫn lời nghị sĩ Andrei Klishas (thuộc đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất) cho biết, việc Mỹ thu giữ tàu chở dầu treo cờ Nga là "hành vi cướp bóc rõ ràng".

Bộ Ngoại giao Nga đang “theo dõi sát sao” tình hình xung quanh tàu Marinera. Trong số các thủy thủ trên tàu được cho là có công dân Nga. Do đó, Mátxcơva kêu gọi Mỹ cam kết “đối xử nhân đạo và tôn trọng” với các thủy thủ bị bắt giữ, đồng thời “cho phép họ trở về càng sớm càng tốt”.

Tàu chở dầu Marinera bị Mỹ nhắm mục tiêu lần đầu tiên vào cuối năm 2025 sau khi được cho là đã cố gắng tiếp cận Venezuela. Vào thời điểm đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã cố gắng lên tàu, nhưng thủy thủ đoàn từ chối và quay đầu hướng ra Đại Tây Dương. Trong quá trình truy đuổi, con tàu đã đổi tên và chuyển sang treo cờ Nga. Kể từ đó, con tàu đã bị một tàu chiến Mỹ và máy bay của các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) theo sát.