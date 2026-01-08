Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump 'bật đèn xanh' cho lệnh trừng phạt Nga

Minh Hạnh

TPO - Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham cho biết, Tổng thống Donald Trump đã “bật đèn xanh” cho dự luật trừng phạt lưỡng đảng nhằm vào Nga, và cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện về dự luật này có thể diễn ra ngay giữa tháng 1.

2026-01-05t041329z-180993445-rc2.jpg
Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Thượng nghị sĩ Graham đã gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm 7/1. Trong cuộc gặp, ông Trump được cho là đã “bật đèn xanh” cho dự luật trừng phạt Nga, vốn được soạn thảo suốt nhiều tháng.

Thượng nghị sĩ Graham cáo buộc Mátxcơva “bác bỏ mọi nỗ lực của Washington” trong việc chấm dứt xung đột với Ukraine. Theo ông, Nga sẽ không ký thỏa thuận hòa bình “cho đến khi Mỹ tăng cường áp lực”.

Dự luật trừng phạt Nga do ông Graham soạn thảo cho phép áp thuế lên tới 500% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia vẫn tiếp tục mua các sản phẩm năng lượng của Nga.

"Dự luật này sẽ trao cho Tổng thống Trump đòn bẩy to lớn đối với các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil để khuyến khích họ ngừng mua dầu giá rẻ của Nga, nguồn tài chính cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Tôi mong chờ một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng, hy vọng là ngay trong tuần tới”, ông Graham cho biết.

Trước đó, ông Trump đã đưa ra ý tưởng trừng phạt các đối tác thương mại của Nga trong bối cảnh thất vọng về những nỗ lực hòa bình rơi vào bế tắc. Nhưng cho đến nay, ông mới chỉ áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ, với lý do New Delhi giao dịch với Mátxcơva. Ấn Độ đã lên án động thái này là phi lý.

Mátxcơva cũng đã nhiều lần chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây, cảnh báo rằng chúng vi phạm luật pháp quốc tế và gây tổn hại đến sự ổn định kinh tế toàn cầu.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gọi những lời đe dọa thuế quan như vậy là “phương pháp bất công” nhằm mục đích đàn áp các đối thủ.

“Khi ai đó cố gắng đàn áp các đối thủ bằng thuế quan 100%, thậm chí 500% hoặc áp đặt các biện pháp trừng phạt sau khi công khai tuyên bố rằng lý do là chính trị, thì điều này thậm chí còn hơn cả sự bất bình đẳng. Đây là sự coi thường nhân quyền”, Ngoại trưởng Nga nói thêm.

Minh Hạnh
RT, Pravda
#Mỹ #Ukraine #Nga #lệnh trừng phạt #Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham #Tổng thống Mỹ Donald Trump

Xem thêm

Cùng chuyên mục