Tổng thống Mỹ Donald Trump 'bật đèn xanh' cho lệnh trừng phạt Nga

TPO - Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham cho biết, Tổng thống Donald Trump đã “bật đèn xanh” cho dự luật trừng phạt lưỡng đảng nhằm vào Nga, và cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện về dự luật này có thể diễn ra ngay giữa tháng 1.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Thượng nghị sĩ Graham đã gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm 7/1. Trong cuộc gặp, ông Trump được cho là đã “bật đèn xanh” cho dự luật trừng phạt Nga, vốn được soạn thảo suốt nhiều tháng.

Thượng nghị sĩ Graham cáo buộc Mátxcơva “bác bỏ mọi nỗ lực của Washington” trong việc chấm dứt xung đột với Ukraine. Theo ông, Nga sẽ không ký thỏa thuận hòa bình “cho đến khi Mỹ tăng cường áp lực”.

Dự luật trừng phạt Nga do ông Graham soạn thảo cho phép áp thuế lên tới 500% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia vẫn tiếp tục mua các sản phẩm năng lượng của Nga.

"Dự luật này sẽ trao cho Tổng thống Trump đòn bẩy to lớn đối với các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil để khuyến khích họ ngừng mua dầu giá rẻ của Nga, nguồn tài chính cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Tôi mong chờ một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng, hy vọng là ngay trong tuần tới”, ông Graham cho biết.

Trước đó, ông Trump đã đưa ra ý tưởng trừng phạt các đối tác thương mại của Nga trong bối cảnh thất vọng về những nỗ lực hòa bình rơi vào bế tắc. Nhưng cho đến nay, ông mới chỉ áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ, với lý do New Delhi giao dịch với Mátxcơva. Ấn Độ đã lên án động thái này là phi lý.

Mátxcơva cũng đã nhiều lần chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây, cảnh báo rằng chúng vi phạm luật pháp quốc tế và gây tổn hại đến sự ổn định kinh tế toàn cầu.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gọi những lời đe dọa thuế quan như vậy là “phương pháp bất công” nhằm mục đích đàn áp các đối thủ.

“Khi ai đó cố gắng đàn áp các đối thủ bằng thuế quan 100%, thậm chí 500% hoặc áp đặt các biện pháp trừng phạt sau khi công khai tuyên bố rằng lý do là chính trị, thì điều này thậm chí còn hơn cả sự bất bình đẳng. Đây là sự coi thường nhân quyền”, Ngoại trưởng Nga nói thêm.