Mỹ cảnh báo tấn công trên bộ các băng đảng ma túy, nguy cơ leo thang căng thẳng với Mexico

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào băng đảng ma tuý sẽ sớm diễn ra, sau khi lực lượng Mỹ tiến hành những cuộc tấn công trên biển ở phía Đông Thái Bình Dương và biển Caribe. Động thái này sẽ đánh dấu một sự leo thang quân sự đáng kể của Mỹ.

2026-01-09t021906z-1-lynxmpem080.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Chúng ta sẽ bắt đầu tấn công trên bộ vào các băng đảng. Các băng đảng đang kiểm soát Mexico”, ông Trump nói, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Bình luận của ông được đưa ra sau vụ bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro cuối tuần trước.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hồi đầu tuần tuyên bố rằng châu Mỹ "không thuộc về" bất kỳ cường quốc nào, sau khi ông Trump viện dẫn "sự thống trị" của Washington đối với khu vực này từ vụ bắt giữ ông Maduro.

Tổng thống Trump nói ngày 4/1, rằng ông đang thúc đẩy bà Sheinbaum cho phép ông gửi quân đội Mỹ đến đối phó với các băng đảng ma túy ở Mexico, một đề nghị mà bà đã từng từ chối trước đó.

Phát ngôn của ông Trump về “các cuộc tấn công trên bộ” báo hiệu khả năng chiến dịch chống ma tuý của Mỹ có thể chuyển từ hoạt động trên biển sang các hoạt động khác trên lãnh thổ Mexico hoặc cơ sở hạ tầng liên quan đến các băng đảng ma túy. Động thái này sẽ đặt ra những câu hỏi lớn về chủ quyền, thẩm quyền của Quốc hội Mỹ và phản ứng dữ dội dọc biên giới Mỹ - Mexico.

Hiện chưa rõ ý tưởng tấn công trên bộ của ông Trump có ý nghĩa gì trên thực tế. Liệu nó báo hiệu một sự thay đổi sắp xảy ra trong hoạt động quân sự, mở rộng các hoạt động do tình báo dẫn đầu, hay tăng cường phối hợp với Mexico thay vì hành động đơn phương.

Các chuyên gia cảnh báo, rằng hành động quân sự tiềm tàng nhằm vào các băng đảng ma túy bên trong Mexico có thể bị coi là động thái gây hấn, mang lại những hậu quả nguy hiểm không lường trước được, bao gồm cả việc gia tăng áp lực di cư và châm ngòi cho một cuộc đối đầu ngoại giao.

