Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Mỹ thả các thủy thủ Nga trên tàu chở dầu bị thu giữ

Minh Hạnh

TPO - Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Mỹ đã trả tự do cho hai thành viên thủy thủ đoàn người Nga trên tàu chở dầu Marinera bị lực lượng Mỹ thu giữ trước đó.

6960db2e203027382964281c.jpg
Tàu Mỹ hộ tống tàu chở dầu Marinera. (Ảnh: Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ).

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra quyết định này theo yêu cầu của Điện Kremlin.

Trước đó, hôm 7/1, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ đã thông báo về việc thu giữ tàu Marinera ở vùng biển quốc tế phía tây bắc Scotland. Các tàu chiến Mỹ đã truy đuổi tàu Marinera từ vùng biển Caribe, cáo buộc con tàu này “vi phạm lệnh trừng phạt của Washington liên quan đến việc xuất khẩu dầu của Venezuela”.

Thủy thủ đoàn của tàu Marinera gồm 28 người, bao gồm hai người Nga, 17 người Ukraine, ba người Georgia và ba người Ấn Độ.

Mátxcơva đã lên án mạnh mẽ việc Mỹ bắt giữ tàu chở dầu mang cờ Nga, mô tả chiến dịch này là một hành động quân sự bất hợp pháp và vi phạm nghiêm trọng luật hàng hải quốc tế.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 6/1, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã bắt đầu dỡ dầu từ tàu chở dầu Marinera.

Minh Hạnh
RT
#Nga #Mỹ #tàu chở dầu Marinera #Venezuela #thủy thủ đoàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục