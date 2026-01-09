Tổng thống Mỹ úp mở khả năng gặp lãnh đạo đối lập Venezuela

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận, lãnh đạo phe đối lập Venezuela - bà Maria Corina Machado - sẽ đến Washington vào tuần tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và bà Maria Corina Machado. (Ảnh: The Hill)

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump được hỏi liệu ông có kế hoạch gặp bà Machado sau các cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela hay không.

“Tôi biết rằng bà ấy sẽ đến đây vào tuần tới. Và tôi muốn chào hỏi bà ấy”, ông Trump trả lời, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về cuộc gặp tiềm năng.

Nếu diễn ra theo kế hoạch, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên của ông Trump với bà Machado. Bà Machado cho biết vẫn chưa nói chuyện với lãnh đạo Mỹ kể từ khi bà giành giải Nobel Hòa bình hồi tháng 10.

Cuối tuần trước, Tổng thống Trump đã bác bỏ ý tưởng hợp tác với bà Machado, cho rằng “bà không nhận được sự ủng hộ hay tôn trọng ở Venezuela”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump nói rằng sẽ cần thời gian để Venezuela - hiện do Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez lãnh đạo - có thể tổ chức bầu cử.

“Chúng ta phải tái thiết đất nước. Họ chưa thể tổ chức bầu cử ngay bây giờ”, ông Trump nhận định.

Venezuela, thành viên OPEC, là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này đã trở thành tâm điểm chú ý của chính quyền Tổng thống Trump. Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Reuters rằng việc bán dầu cho Mỹ sẽ bắt đầu ngay lập tức với lô hàng ban đầu khoảng 30 triệu đến 50 triệu thùng, và sẽ kéo dài vô thời hạn.

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ gặp gỡ các giám đốc điều hành ngành dầu mỏ tại Nhà Trắng vào hôm nay (9/1). Theo tổng thống, các công ty dầu mỏ này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tái thiết ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela.

"Họ sẽ xây dựng lại toàn bộ cơ sở hạ tầng dầu mỏ. Họ sẽ chi ít nhất 100 tỷ đô la và đó là một nguồn dầu mỏ đáng kinh ngạc về trữ lượng và chất lượng”, ông nói.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump cho biết cuộc tấn công trên bộ nhằm vào các băng đảng ma túy sẽ được tiến hành, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết.

“Chúng ta sẽ bắt đầu tấn công trên bộ vào các băng đảng. Các băng đảng đang kiểm soát Mexico”, ông Trump nói.

Bình luận của ông được đưa ra sau vụ bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro cuối tuần trước. Nhưng các cuộc tấn công vào các băng đảng ở Mexico sẽ đánh dấu một sự leo thang quân sự đáng kể của Mỹ.

Ông Trump nói ngày 4/1, rằng ông đang thúc đẩy Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho phép ông gửi quân đội Mỹ đến đối phó với các băng đảng ma túy ở Mexico, một đề nghị mà bà Sheinbaum đã từng từ chối trước đó.