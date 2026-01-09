Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nghi vấn Nga phóng tên lửa siêu vượt âm vào mục tiêu ở Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một vụ tấn công nghi được tiến hành bằng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga nhằm vào miền tây Ukraine. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần thứ hai Mátxcơva sử dụng tên lửa đạn đạo mới nhất của mình ở Ukraine.

Đoạn video CCTV được hãng thông tấn RIA Novosti chia sẻ cho thấy các vật thể phát sáng rơi xuống tỉnh Lviv của Ukraine, giáp biên giới với Ba Lan. Các quan chức Nga chưa xác nhận vụ tấn công.

Thị trưởng Lviv - Andrey Sadovoy - cho biết, “một phần cơ sở hạ tầng quan trọng” đã bị nhắm mục tiêu. Các kênh tin tức Telegram của Nga cho rằng tên lửa đã bắn trúng một cơ sở khí đốt ngầm ở thành phố Striy, cách Lviv khoảng 60 km.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần thứ hai Mátxcơva sử dụng tên lửa đạn đạo mới nhất của mình ở Ukraine.

(Nguồn: RT)

Trước đó, vào tháng 11/2024, Nga đã phóng tên lửa Oreshnik vào một nhà máy vũ khí ở Dnepr trong một cuộc thử nghiệm mà Mátxcơva mô tả là thành công. Sức mạnh hủy diệt của tên lửa với đầu đạn thông thường đã được các quan chức Nga so sánh với một cuộc tấn công hạt nhân công suất thấp.

Đến cuối năm 2025, các tên lửa này đã được chuyển giao cho đồng minh thân cận của Nga là Belarus.

Oreshnik - hệ thống tên lửa siêu vượt âm tầm trung mới được Nga phát triển, có thể di chuyển với tốc độ lên tới Mach 10 - đã được đưa vào sản xuất hàng loạt. Hệ thống này được các nhà phân tích khẳng định là không thể bị đánh chặn. Nó có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường, và phóng nhiều đầu đạn dẫn đường.

Minh Hạnh
RT
#Nga #Ukraine #tên lửa siêu vượt âm #Oreshnik

