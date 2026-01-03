Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng thống Ukraine muốn bổ nhiệm đồng minh trẻ tuổi làm bộ trưởng quốc phòng

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị ông Mykhailo Fedorov, người được mệnh danh là "ông trùm công nghệ thông tin" của Ukraine và là đồng minh thân tín của tổng thống, giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Động thái này diễn ra sau khi chính quyền Ukraine lao đao vì bê bối tham nhũng của một số quan chức cấp cao.

918e4e95f6ebc516bcb801eefb077157.jpg
Ông Mykhailo Fedorov. (Ảnh: Pravda)

Trong bài phát biểu qua video tối 2/1, ông Zelensky ca ngợi Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm Denis Shmygal vì những kết quả mà ông đã đạt được, đồng thời tuyên bố ông sẽ vẫn là một phần của chính phủ, mặc dù chi tiết về vai trò mới của ông chưa được công bố ngay lập tức. Nhiệm kỳ của ông Shmygal kéo dài chưa đầy sáu tháng.

"Tôi cũng đã quyết định thay đổi hình thức làm việc của Bộ Quốc phòng Ukraine. Ông Mykhailo Fedorov tham gia sâu vào các vấn đề liên quan đến lĩnh vực máy bay không người lái và rất năng nổ trong việc số hóa các dịch vụ và quy trình công cộng", ông Zelensky nói, ca ngợi chuyên môn của ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Fedorov (34 tuổi) hiện là Phó Thủ tướng thứ nhất và Bộ trưởng Chuyển đổi số, giám sát nền tảng "Diia", một cổng dịch vụ chính phủ điện tử.

Cũng trong ngày 2/1, ông Zelensky thông báo ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, sẽ trở thành Chánh Văn phòng Tổng thống, thay thế ông Andrii Yermak. Ông Yermak đã từ chức trước đó vì liên quan đến bê bối tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng.

Theo Pravda, ông Zelensky cũng dự định bãi nhiệm ông Vasyl Maliuk, lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine, và đang cân nhắc bổ nhiệm ông làm người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine hoặc Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine.

Minh Hạnh
Pravda, RT
