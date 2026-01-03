Tung tích Tổng thống Venezuela và phu nhân sau vụ tấn công của Mỹ

TPO - Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez nói rằng, chính phủ nước này không biết tung tích của Tổng thống Nicolas Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân. (Ảnh: Bloomberg)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/1 xác nhận, quân đội nước này đã thực hiện một “cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela”, và rằng ông Maduro cùng vợ đã bị bắt giữ, đưa ra khỏi đất nước.

“Chúng tôi yêu cầu chính phủ của Tổng thống Donald Trump cung cấp bằng chứng ngay lập tức về việc Tổng thống Maduro và Đệ nhất phu nhân còn sống”, bà Rodriguez nói.

Phó Tổng thống nói thêm, cuộc tấn công của Mỹ đã khiến nhiều quan chức, quân nhân và thường dân Venezuela thiệt mạng.

Venezuela đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về hành động của Mỹ, Ngoại trưởng Yvan Gil Pinto cho biết.

Mỹ muốn xét xử ông Maduro?

Một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa - người đã nói chuyện với Ngoại trưởng Marco Rubio - tiết lộ, Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro để đưa ra xét xử tại Mỹ.

“Ông ấy thông báo với tôi rằng lãnh đạo Venezuela Maduro đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ để đưa ra xét xử về các tội danh hình sự tại Mỹ. Và hành động quân sự mà chúng ta thấy tối nay được triển khai để bảo vệ những người thi hành lệnh bắt giữ”, Thượng nghị sĩ Mike Lee của bang Utah đăng tải trên mạng xã hội vào sáng sớm 3/1.

“Hành động này có thể nằm trong thẩm quyền của tổng thống theo Điều II của Hiến pháp để bảo vệ lực lượng Mỹ khỏi nguy cơ bị tấn công”, Thượng nghị sĩ Lee nói thêm.

Trước đó cùng ngày, ông Lee đã bày tỏ lo ngại về cuộc tấn công của Mỹ, viết trên mạng xã hội: “Tôi mong muốn được biết những lý do có thể biện minh cho hành động này về mặt hiến pháp, khi không có tuyên bố chiến tranh hoặc ủy quyền sử dụng lực lượng quân sự”.

Lực lượng an ninh Venezuela tuần tra đường phố sau các cuộc tấn công của Mỹ. (Ảnh: EPA)

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từ nhiều năm nay đã tìm cách truy tố ông Maduro thông qua hệ thống pháp luật Mỹ.

Năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, ông Maduro bị buộc tội tại Quận phía Nam New York về các tội danh liên quan đến ma túy.

Caracas từng nhiều lần bác bỏ cáo buộc của Mỹ nhằm vào ông Maduro. Lãnh đạo Venezuela cho rằng Washington muốn kiểm soát trữ lượng dầu mỏ của Venezuela.

Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ tiến hành các hoạt động trên bộ tại quốc gia dầu mỏ Nam Mỹ này, và hồi đầu tuần tuyên bố việc ông Maduro từ bỏ quyền lực là "khôn ngoan".

Mỹ đã tăng cường sự hiện diện quân sự đáng kể trong khu vực Caribe, bao gồm các tàu sân bay, tàu chiến và máy bay chiến đấu hiện đại.

Ông Nicolas Maduro trở thành Tổng thống Venezuela sau khi người tiền nhiệm Hugo Chavez qua đời vì ung thư năm 2013.