Venezuela để lộ lỗ hổng phòng không, hàng loạt căn cứ quân sự bị phá hủy

TPO - Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Venezuela, trong đó nhiều căn cứ quân sự và hạ tầng không quân của nước này được cho là đã bị ảnh hưởng, trong bối cảnh hệ thống cảnh báo sớm của Caracas bị gián đoạn.

Hãng thông tấn Tass dẫn nguồn thạo tin cho biết, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào ban đêm, bao gồm hoạt động từ trực thăng và các đợt phóng tên lửa nhằm vào thủ đô Caracas. Theo các nguồn tin, hệ thống cảnh báo và phòng không của Venezuela đã không hoạt động trong suốt thời gian xảy ra sự việc.

Ông Alexander Stepanov, chuyên gia quân sự tại Viện Luật và An ninh Quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nhận định, các cuộc tấn công có thể đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho mạng lưới sân bay quân sự của Venezuela, bao gồm một số cơ sở được cho là nơi triển khai máy bay chiến đấu F-16 và máy bay vận tải quân sự. Theo ông, hoạt động hậu cần bằng đường không và đường biển của Venezuela nhiều khả năng đã bị gián đoạn nghiêm trọng.

"Phần lớn các cơ sở hậu cần đường biển và đường hàng không của Venezuela đều đã bị phá hủy. Hiện tại không có thông tin nào về tình trạng của các máy bay chiến đấu Su-30 do Nga cung cấp cho Venezuela trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật - quân sự trước đây. Tuy nhiên, tôi nhận được thông tin rằng hầu hết các sân bay đều bị phá hủy, bao gồm cả những sân bay nơi đồn trú của máy bay F-16 và máy bay vận tải quân sự. Cả hậu cần đường không và đường biển của Venezuela hiện đang gần như bị tê liệt", ông nói.

Theo ông Stepanov, lực lượng không quân Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không chủ chốt của Venezuela trước, sau đó đưa các nhóm trực thăng chở lính dù tiến vào thủ đô.

"Vì hệ thống phòng không đã bị vô hiệu hóa, và không phận của đất nước nằm dưới sự kiểm soát của Không quân Mỹ và các hệ thống trên tàu sân bay của nhóm tác chiến, nên có lý do để tin rằng trên thực tế, họ đã thiết lập được quyền kiểm soát từ xa đối với toàn bộ Venezuela", ông nhận định.

Ngoại trưởng Venezuela Ivan Gil Pinto trong một tuyên bố cho biết Mỹ đã tấn công các cơ sở dân sự và quân sự ở Caracas, đồng thời gọi đây là 'hành động gây hấn quân sự nghiêm trọng'. Chính phủ Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó xác nhận Washington đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Venezuela. Ông cũng đưa ra tuyên bố rằng Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước.