Ba kịch bản về những gì sẽ xảy ra ở Venezuela sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt

TPO - Theo quy định của Hiến pháp, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez sẽ đảm nhiệm vị trí tổng thống thay cho ông Nicolas Maduro, sau khi tổng thống bị Mỹ bắt giữ hôm 3/1 trong một chiến dịch chớp nhoáng. Nhưng phe đối lập của Venezuela có thể sẽ không bỏ lỡ "cơ hội" này.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái) và lãnh đạo phe đối lập Edmundo Gonzalez. (Ảnh: Getty Images)

Phát biểu ngày 3/1, bà Rodriguez cho biết Chính phủ Venezuela không nắm được thông tin về tung tích của Tổng thống Maduro cũng như Phu nhân Cilia Flores.

Nhưng tương lai của Venezuela đang bị đặt dấu hỏi, và phe đối lập - trong và ngoài nước - có thể sẽ coi thời điểm này là một "cơ hội" quan trọng.

Phe đối lập Venezuela cho rằng tổng thống hợp pháp là chính trị gia lưu vong Edmundo Gonzalez.

Trong bối cảnh bất ổn đó, có nhiều kịch bản khác nhau:

Kịch bản đầu tiên: Điều 233 của Hiến pháp Venezuela được áp dụng.

Viện dẫn “sự vắng mặt tuyệt đối” của tổng thống, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez sẽ tiếp quản chính quyền và kêu gọi bầu cử trong vòng 30 ngày. Tổng thống mới đắc cử sau đó sẽ có nhiệm kỳ 6 năm.

Kịch bản thứ hai: Chính quyền đương nhiệm sụp đổ, các quan chức cấp cao từ chức.

Với kịch bản này, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào ứng viên đối lập Edmundo Gonzalez, người từng tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2024.

Ông Gonzalez hiện đang sống lưu vong ở Tây Ban Nha. Ông được ủng hộ bởi người vừa đoạt giải Nobel Hòa bình, nhà hoạt động dân chủ Maria Corina Machado.

Phát biểu tháng trước sau khi nhận giải, Machado cho biết phong trào của bà đang chuẩn bị cho “một quá trình chuyển đổi có trật tự và hòa bình” sau khi ông Maduro ra đi. Bà cho biết vào tháng 12/2025, rằng ông Gonzalez đã mời bà làm phó tổng thống, và rằng “đại đa số” cảnh sát và lực lượng vũ trang sẽ tuân theo mệnh lệnh của chính quyền mới một khi quá trình chuyển đổi chính trị bắt đầu.

Kịch bản thứ ba: Quân đội tiếp quản chính quyền.

Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez nói rằng Venezuela sẽ chống lại sự hiện diện của quân đội nước ngoài. Ông nói thêm: “Cuộc tấn công này là sự bất công lớn nhất mà Venezuela từng phải gánh chịu”.

Phát biểu ngày 3/1, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto khẳng định, ông Nicolas Maduro vẫn là tổng thống của nước này.

“Hiến pháp rất rõ ràng: tổng thống được bầu là ông Nicolas Maduro. Mỹ phải ngay lập tức khôi phục sự hiện diện trực tiếp của ông tại Venezuela, vì đây là một sự vi phạm”, ông Gil nói trên truyền hình nhà nước.

Ngoại trưởng Gil khẳng định, Hiến pháp Venezuela vẫn vững mạnh và tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành đất nước.

“Các cơ quan đang hoạt động hết công suất. Lực lượng vũ trang của chúng ta đã được triển khai, cảnh sát cũng được triển khai. Mọi thứ đều đang hoạt động để bảo vệ Tổ quốc và chủ quyền. Hãy tin tưởng rằng đây là một quốc gia vững mạnh. Hiến pháp vững chắc và mạnh mẽ cho phép chúng ta đối mặt với tình huống này và bất kỳ tình huống nào khác, như những gì chúng ta đã chứng minh trong suốt lịch sử của mình”, ông nói.