Mỹ huy động hơn 150 máy bay quân sự trong chiến dịch tấn công Venezuela

TPO - Quan chức Mỹ cho biết, chiến dịch tấn công Venezuela đã được chuẩn bị trong nhiều tháng và có sự tham gia của hơn 150 máy bay chiến đấu và máy bay không người lái, hoạt động tác chiến không gian mạng tích hợp, cùng nhiều cơ quan tình báo và lực lượng thực thi pháp luật.

Theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine, chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là kết quả của quá trình phối hợp, lên kế hoạch dài hạn giữa quân đội Mỹ và các cơ quan tình báo.

"Từ phối hợp không thể diễn tả hết sự phức tạp của một nhiệm vụ như vậy. Hơn 150 máy bay cất cánh từ khắp Tây bán cầu, hội tụ về cùng một thời gian và địa điểm để tạo ra nhiều lớp hiệu ứng nhằm mục đích duy nhất: đưa lực lượng ngăn chặn vào trung tâm thành phố Caracas trong khi vẫn duy trì yếu tố về mặt chiến thuật. Chỉ cần một bộ phận nào đó trong cỗ máy hoạt động này gặp trục trặc cũng có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ nhiệm vụ", ông nói.

﻿Hình ảnh đám cháy tại Fuerte Tiuna, khu phức hợp quân sự lớn nhất của Venezuela.

Trong những tháng gần đây, Mỹ đã gia tăng đáng kể sự hiện diện quân sự tại khu vực, đáng chú ý là việc triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald Ford vào giữa tháng 11. Đến đầu tháng 12, cộng đồng tình báo Mỹ được cho là đã thu thập đầy đủ thông tin về thói quen sinh hoạt hằng ngày của Tổng thống Maduro, giúp Lầu Năm Góc sẵn sàng triển khai chiến dịch khi có lệnh. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết bất lợi đã khiến kế hoạch bị trì hoãn.

Rạng sáng 3/1, Tổng thống Trump ra lệnh tiến hành chiến dịch. Ngay sau đó, máy bay Mỹ bắt đầu cất cánh từ 20 căn cứ khác nhau trên khắp Tây bán cầu. Tổng cộng, hơn 150 máy bay gồm máy bay ném bom, tiêm kích, trinh sát, giám sát, trực thăng và máy bay không người lái đã tham gia hoạt động.

Trong số đó có các trực thăng chở lực lượng xâm nhập Venezuela bay ở độ cao chỉ cách 30m so với mặt nước biển. Khi tiếp cận bờ biển, Mỹ kích hoạt đồng thời Bộ Tư lệnh Không gian, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng cùng nhiều lực lượng liên ngành để mở hành lang trên không.

Lực lượng tham chiến gồm 150 máy bay các loại F-22, F-35, F/A-18, E-18, E-2, máy bay ném bom B-1, cùng nhiều máy bay yểm trợ và số lượng lớn UAV điều khiển từ xa. Khi không quân tiếp cận Caracas, liên quân bắt đầu vô hiệu hóa và làm tê liệt hệ thống phòng không Venezuela, bảo đảm trực thăng có thể an toàn tiến vào mục tiêu.

Vào khoảng 1h sáng, lực lượng trực thăng đã tiếp cận khu nhà của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã theo dõi toàn bộ chiến dịch và nói rằng ông Maduro đã tìm cách chạy vào một phòng an toàn trước khi bị lực lượng Mỹ khống chế. Trong thời gian đó, theo tướng Caine, các trực thăng Mỹ đã bị tấn công và buộc phải đáp trả bằng hỏa lực nhằm tự vệ. Một máy bay bị trúng đạn, song toàn bộ các phương tiện tham gia chiến dịch đều trở về căn cứ an toàn.



Tướng Caine cho biết các cuộc đụng độ không chỉ xảy ra tại điểm tiếp cận mục tiêu. "Đã có nhiều tình huống giao tranh mang tính tự vệ khi lực lượng bắt đầu rút khỏi Venezuela", ông nói.

Phi đội trực thăng rời khỏi Venezuela khoảng 3h29 phút sáng. Sau đó, ông Maduro và phu nhân bị đưa lên tàu USS Iwo Jima để đến New York.

Phía Mỹ cho biết không có binh sĩ hay phương tiện nào bị thiệt hại trong chiến dịch. Tướng Caine cho rằng kết quả này đạt được nhờ quá trình huấn luyện, phối hợp và diễn tập chung thường xuyên của các lực lượng.

Máy bay không người lái tàng hình RQ-170 tham gia chiến dịch tại Venezuela?

Theo The War Zone, ít nhất một, và có thể là hai, máy bay không người lái tàng hình RQ-170 Sentinel tuyệt mật của Không quân Mỹ dường như đã tham gia chiến dịch nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Việc phát hiện RQ-170 trong một nhiệm vụ thực tế là điều hiếm gặp, song trong trường hợp này không gây nhiều bất ngờ.

RQ-170 do Lockheed Martin phát triển, được thiết kế chuyên biệt cho các nhiệm vụ giám sát liên tục đối với các mục tiêu có giá trị cao sâu trong môi trường tác chiến điện tử dày đặc. Loại máy bay này đặc biệt phù hợp để hỗ trợ các chiến dịch đặc biệt có mức độ bí mật cao, tương tự như chiến dịch diễn ra tại Venezuela.

Một số nhà quan sát tại Puerto Rico đã ghi lại đoạn video được cho là cho thấy một chiếc RQ-170 quay trở lại Căn cứ Hải quân Roosevelt Roads vào rạng ngày 3/1.

Căn cứ Roosevelt Roads đã trở thành trung tâm quan trọng cho các hoạt động quân sự mở rộng của Mỹ tại khu vực Caribe kể từ tháng 9/2025. Đây chỉ là một trong những điểm then chốt trong quá trình tăng cường mạnh mẽ các lực lượng không quân, hải quân và lục quân Mỹ trong khu vực trong vòng năm tháng qua.

RQ-170 là thiết kế đã có tuổi đời ít nhất 20 năm. Tuy vậy, nó vẫn được đánh giá là phương tiện hiệu quả cho các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) kéo dài, với khả năng xâm nhập sâu vào không phận đối phương mà khó bị phát hiện.

Theo các nguồn phân tích quân sự, RQ-170 có thể được trang bị nhiều loại cảm biến khác nhau, bao gồm radar mảng quét điện tử chủ động có khả năng tạo ảnh khẩu độ tổng hợp và chỉ thị mục tiêu di động mặt đất, tổ hợp camera quang điện - hồng ngoại, cùng các thiết bị tình báo tín hiệu và tình báo điện tử.