Tư lệnh Quân khu 5: Phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam đã được thắp lên mạnh mẽ nhất

TPO - Ngày 4/1, tại lễ bàn giao nhà mới cho người dân vùng lũ miền Trung - Tây Nguyên, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5, khẳng định, trong những lúc khó khăn nhất, phẩm chất tốt đẹp nhất của người Việt Nam được thắp lên mạnh mẽ nhất.

Ngày 4/1, Quân khu 5 phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, UBND các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng tổ chức khánh thành, bàn giao đợt 1 với 155 căn nhà xây dựng mới cho người dân trong “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng phát động.

Lãnh đạo Quân khu 5 và tỉnh Đắk Lắk bàn giao nhà mới cho người dân vùng lũ, ngày 4/1.

Đây là đợt bàn giao nhà với số lượng lớn nhất kể từ khi triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng và sửa chữa nhà cho bà con vùng lũ từ ngày 1/12/2025 đến nay.

Hưởng ứng chiến dịch đặc biệt này, Quân khu 5 đã tổ chức lực lượng hỗ trợ nhân dân xây dựng mới 590 nhà bị sập đổ, sửa chữa 334 nhà hư hỏng nặng do mưa lũ gây ra trên địa bàn 5 tỉnh, thành phố nêu trên.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 cùng với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, chỉ sau hơn 1 tháng ra quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, đến nay 334 nhà hư hỏng sửa chữa đã hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5, trao vật dụng thiết yếu tặng người dân xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, tại lễ bàn giao nhà mới.

Cùng đó, 64 ngôi nhà xây dựng mới ở thành phố Đà Nẵng, 45 ngôi nhà ở tỉnh Quảng Ngãi, 100 ngôi nhà ở tỉnh Gia Lai, 311 ngôi nhà ở tỉnh Đắk Lắk và 70 ngôi nhà ở tỉnh Khánh Hòa đã cơ bản hoàn thành.

Trong số 155 ngôi nhà được khánh thành, bàn giao đợt 1 (ngày 4/1), có 96 ngôi nhà đã được bàn giao cho người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bàn giao 96 nhà; số nhà còn lại sẽ được bàn giao vào ngày 10/1 và 15/1, vượt tiến độ trước 15 ngày so với thời gian Thủ tướng quy định.

Dự buổi lễ khánh thành và bàn giao nhà cho người dân tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 4/1, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5, khẳng định: “Chiến dịch Quang Trung là minh chứng trong những lúc khó khăn nhất, phẩm chất tốt đẹp nhất của người Việt Nam được thắp lên mạnh mẽ nhất, là minh chứng bão lũ có thể cuốn đi nhiều thứ nhưng không thể cuốn đi tình người khi những mái nhà mới được hiện lên”.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk bàn giao nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho hộ dân bị sập đổ nhà ở do mưa lũ tại khu phố Phú Hiệp 1 thuộc phường Hòa Hiệp.

Nhân dịp này, mỗi hộ dân nhận nhà mới ở tỉnh Đắk Lắk còn được Quân khu 5 và các cơ quan, đơn vị trao tặng nhiều vật dụng thiết yếu như giường nằm, chăn màn, nồi cơm điện, ti vi, quạt điện, máy lọc nước, bếp ga… và tiền mặt.

Cũng trong ngày 4/1, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho hộ dân bị sập đổ nhà ở do mưa lũ tại khu phố Phú Hiệp 1 thuộc phường Hòa Hiệp.

Sau 27 ngày đêm thi công khẩn trương, không quản nắng mưa, với hơn 390 ngày công của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, căn nhà xây dựng tặng gia đình ông Trần Thế Lâm đã hoàn thành.

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 trao quà tặng người dân xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai, tại lễ bàn giao nhà mới.

Ngôi nhà có diện tích 44m2, kết cấu bê tông cốt thép kiên cố, mái lợp tôn, thiết kế gác lửng tránh lũ, bếp và khu vệ sinh khép kín, bảo đảm điều kiện sinh hoạt ổn định, lâu dài cho gia đình. Công trình hoàn thành vượt tiến độ đề ra, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, việc xây dựng, bàn giao nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của lực lượng vũ trang đối với nhân dân.

Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh đề nghị Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam đứng chân trên địa bàn tiếp tục chủ động tham mưu và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh kế, giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, từng bước ổn định và nâng cao đời sống sau thiên tai.