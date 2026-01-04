Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

TPO - Triều Tiên vừa phóng một tên lửa đạn đạo ra khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông nước này, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết sáng nay (4/1).

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tên lửa đã rơi xuống biển. Lần gần đây nhất Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo là vào tháng 11/2025.

Vụ phóng tên lửa lần này diễn ra vào thời điểm Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Các chuyên gia tin rằng trong chuyến thăm này, nhà lãnh đạo Hàn Quốc sẽ đề nghị Bắc Kinh hỗ trợ thúc đẩy đối thoại với Bình Nhưỡng.

Cũng trong sáng nay, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin Chủ tịch Kim Jong Un chỉ đạo tăng gấp đôi năng lực sản xuất các loại vũ khí dẫn đường chiến thuật, nhân dịp ông đến thăm một nhà máy sản xuất đạn dược.

Trong những tuần gần đây, ông Kim liên tục đến thăm các nhà máy sản xuất vũ khí, kiểm tra tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và trực tiếp giám sát các vụ thử tên lửa, trong bối cảnh Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên sắp khai mạc. Đại hội dự kiến sẽ đề ra các mục tiêu chính sách quan trọng của Triều Tiên trong giai đoạn 5 năm tới.

Theo một số chuyên gia Hàn Quốc, chiến dịch quân sự của Mỹ ở Venezuela có thể cũng là lý do khiến Triều Tiên phóng tên lửa để thể hiện thái độ.

"Cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela và việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro có thể gửi một thông điệp mạnh mẽ tới ông Kim Jong Un, một thông điệp về mối đe dọa hiện hữu và thông điệp về sự biện minh cho việc duy trì vũ khí hạt nhân", ông Lim Eul-chul, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam, nói với Yonhap.