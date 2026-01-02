Tổng thống Hàn Quốc thăm Trung Quốc ngay đầu năm mới

TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong chuyến thăm cấp nhà nước vào cuối tuần này, dự kiến sẽ bàn nhiều nội dung quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: AP)

Chuyến thăm sẽ đánh dấu cuộc gặp lần thứ hai giữa ông Tập và ông Lee trong vòng 2 tháng. Các nhà phân tích cho rằng điều này thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước trong việc củng cố quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác kinh tế và du lịch.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung - Nhật đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đưa ra phát biểu về kịch bản Trung Quốc tấn công đảo Đài Loan.

Theo giới quan sát, việc lãnh đạo Trung Quốc mời Tổng thống Lee sang thăm là một bước đi có tính toán nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, đặc biệt trước khi nhà lãnh đạo Hàn Quốc thăm Nhật Bản.

“Trung Quốc muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của Hàn Quốc nhiều hơn một chút so với trước đây”, ông Kang Jun-young, giáo sư kinh tế chính trị tại Đại học Ngoại ngữ Hankuk, nhận định.

“Trung Quốc dường như đã đưa ra quyết định mang tính chiến lược, rằng sẽ tốt hơn nếu ông Lee thăm Trung Quốc trước khi Hàn Quốc tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh với Nhật Bản”, GS. Kang đánh giá.

Chính quyền của Tổng thống Lee đặt mục tiêu “khôi phục” quan hệ với Bắc Kinh, khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc.

Sự điều chỉnh này diễn ra sau giai đoạn quan hệ hai nước căng thẳng dưới thời chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol, người chủ trương xích lại gần Washington và Tokyo hơn, đồng thời chỉ trích cách Trung Quốc xử lý vấn đề Đài Loan.

Triều Tiên, khoáng sản, K-pop

Thời điểm này, Hàn Quốc đang nỗ lực duy trì thế cân bằng nhưng nghiêng về hợp tác với Trung Quốc, nhằm tránh bị cuốn vào những rắc rối có thể đe dọa vị thế của cường quốc công nghiệp châu Á. Tháng 12 vừa qua, Tổng thống Lee phát biểu rằng ông không đứng về bên nào trong mâu thuẫn ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Tuy vậy, quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn có những vấn đề phức tạp, bao gồm vấn đề Triều Tiên.

Ông Shin Beom-chul, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và hiện là nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Sejong, cho rằng ông Tập và ông Lee có thể sẽ thảo luận một số vấn đề gây tranh cãi, như nỗ lực hiện đại hóa liên minh Hàn - Mỹ, vốn được coi là nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Hiện có khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc để đối phó với Triều Tiên.

Giới quan chức Mỹ đã phát tín hiệu về kế hoạch tăng tính linh hoạt cho lực lượng này để ứng phó với những mối đe dọa khác, chẳng hạn như bảo vệ Đài Loan và kiềm chế sự mở rộng quân sự của Trung Quốc.

“Hàn Quốc không chỉ phản ứng trước các mối đe dọa trên bán đảo. Hàn Quốc nằm ở giao điểm của những động lực khu vực rộng lớn hơn, định hình cán cân quyền lực trên toàn Đông Bắc Á”, tướng Xavier Brunson, Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, phát biểu tại một diễn đàn ngày 29/12/2025.

Theo các chuyên gia, mục đích của Tổng thống Lee trong chuyến thăm có thể là thuyết phục ông Tập hỗ trợ nỗ lực đối thoại với Triều Tiên. Bình Nhưỡng trước đó đã bác bỏ nỗ lực tiếp cận của nhà lãnh đạo Hàn Quốc.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết, chuyến thăm của ông Lee đến Bắc Kinh dự kiến sẽ đề cập đến hợp tác trong các lĩnh vực như khoáng sản chiến lược, chuỗi cung ứng và các ngành công nghiệp xanh.

Hàn Quốc nhập gần một nửa lượng đất hiếm từ Trung Quốc, còn Trung Quốc là thị trường lớn nhất của ngành chip Hàn Quốc.

Tháng trước, Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Kim Jung-kwan và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào nhất trí hợp tác ổn định nguồn cung đất hiếm.

Theo các chuyên gia, chuyến thăm cũng có thể thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ tiên tiến.

Tập đoàn Huawei Technologies của Trung Quốc dự kiến sẽ triển khai chip AI Ascend 950 tại Hàn Quốc trong năm 2026, nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn thay thế chip Nvidia, Giám đốc điều hành Huawei Hàn Quốc Balian Wang cho biết tại cuộc họp báo tháng trước.

Một vấn đề khác được quan tâm là tình trạng các nội dung K-pop vẫn bị hạn chế ở Trung Quốc kể từ khoảng năm 2017, sau khi Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Theo truyền thông trong nước, Giám đốc điều hành của SM Entertainment - một công ty giải trí K-pop hàng đầu - sẽ tham gia phái đoàn doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Lee.