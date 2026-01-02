Con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên lần đầu viếng Cung Mặt trời

TPO - Con gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cùng cha mẹ vào viếng Cung Mặt trời Cẩm Tú Sơn, để bày tỏ lòng thành kính đối với các nhà lãnh đạo quá cố.

Cô bé Kim Ju Ae đứng giữa cha mẹ trong lần đầu tiên viếng Cung Mặt trời. (Ảnh: KCNA)

Trong 3 năm qua, cô bé Kim Ju Ae ngày càng xuất hiện nổi bật hơn trên truyền thông nhà nước Triều Tiên, khiến giới quan sát bên ngoài và cơ quan tình báo Hàn Quốc dự đoán cô có thể trở thành lãnh đạo kế nhiệm thế hệ thứ tư của đất nước.

Ông Cheong Seong-chang, Phó Chủ tịch Viện nghiên cứu Sejong ở Hàn Quốc, cho rằng việc cô bé Kim Ju Ae lần đầu vào viếng Cung Mặt trời Cẩm Tú Sơn là một bước đi có tính toán của Chủ tịch Kim Jong Un, trong bối cảnh sắp diễn ra Đại hội đảng Lao động Triều Tiên, nơi có thể bàn vấn đề kế nhiệm.

Theo bức ảnh do hãng thông tấn nhà nước KCNA đăng tải, trong chuyến thăm ngày 1/1, đoàn tháp tùng Chủ tịch Kim còn phu nhân Ri Sol Ju và các quan chức cấp cao. Kim Ju Ae đứng giữa cha mẹ trong đại sảnh của Cung Mặt trời Cẩm Tú Sơn.

Ông Hong Min, một chuyên gia về Triều Tiên tại Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc, cho rằng Bình Nhưỡng đang xây dựng hình ảnh về “gia đình ổn định” của nhà lãnh đạo, khi phu nhân và con gái của ông Kim thường xuất hiện cùng nhà lãnh đạo trong các sự kiện lớn.

Theo truyền thông nhà nước, cô bé Kim Ju Ae, khoảng 15 tuổi, đã tham dự các hoạt động chào mừng năm mới 2026. Tháng 9/2025, cô cùng cha sang Bắc Kinh trong chuyến công du nước ngoài công khai đầu tiên.

Ông Kim thường viếng Cung Mặt trời Cẩm Tú Sơn vào những dịp quan trọng, để tưởng niệm ông nội - nhà lập quốc Kim Nhật Thành, và cha Kim Jong Il, nhằm khẳng định tính kế thừa của dòng họ lãnh đạo quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên chưa bao giờ xác nhận độ tuổi của cô bé Kim Ju Ae.

Theo ông Hong, ông Kim còn có những người con khác nên giới quan sát vẫn thận trọng khi đưa ra kết luận về khả năng Kim Ju Ae trở thành người kế nhiệm.