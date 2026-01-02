Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên lần đầu viếng Cung Mặt trời

Bình Giang

TPO - Con gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cùng cha mẹ vào viếng Cung Mặt trời Cẩm Tú Sơn, để bày tỏ lòng thành kính đối với các nhà lãnh đạo quá cố.

img-1797.jpg
Cô bé Kim Ju Ae đứng giữa cha mẹ trong lần đầu tiên viếng Cung Mặt trời. (Ảnh: KCNA)

Trong 3 năm qua, cô bé Kim Ju Ae ngày càng xuất hiện nổi bật hơn trên truyền thông nhà nước Triều Tiên, khiến giới quan sát bên ngoài và cơ quan tình báo Hàn Quốc dự đoán cô có thể trở thành lãnh đạo kế nhiệm thế hệ thứ tư của đất nước.

Ông Cheong Seong-chang, Phó Chủ tịch Viện nghiên cứu Sejong ở Hàn Quốc, cho rằng việc cô bé Kim Ju Ae lần đầu vào viếng Cung Mặt trời Cẩm Tú Sơn là một bước đi có tính toán của Chủ tịch Kim Jong Un, trong bối cảnh sắp diễn ra Đại hội đảng Lao động Triều Tiên, nơi có thể bàn vấn đề kế nhiệm.

Theo bức ảnh do hãng thông tấn nhà nước KCNA đăng tải, trong chuyến thăm ngày 1/1, đoàn tháp tùng Chủ tịch Kim còn phu nhân Ri Sol Ju và các quan chức cấp cao. Kim Ju Ae đứng giữa cha mẹ trong đại sảnh của Cung Mặt trời Cẩm Tú Sơn.

Ông Hong Min, một chuyên gia về Triều Tiên tại Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc, cho rằng Bình Nhưỡng đang xây dựng hình ảnh về “gia đình ổn định” của nhà lãnh đạo, khi phu nhân và con gái của ông Kim thường xuất hiện cùng nhà lãnh đạo trong các sự kiện lớn.

Theo truyền thông nhà nước, cô bé Kim Ju Ae, khoảng 15 tuổi, đã tham dự các hoạt động chào mừng năm mới 2026. Tháng 9/2025, cô cùng cha sang Bắc Kinh trong chuyến công du nước ngoài công khai đầu tiên.

Ông Kim thường viếng Cung Mặt trời Cẩm Tú Sơn vào những dịp quan trọng, để tưởng niệm ông nội - nhà lập quốc Kim Nhật Thành, và cha Kim Jong Il, nhằm khẳng định tính kế thừa của dòng họ lãnh đạo quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên chưa bao giờ xác nhận độ tuổi của cô bé Kim Ju Ae.

Theo ông Hong, ông Kim còn có những người con khác nên giới quan sát vẫn thận trọng khi đưa ra kết luận về khả năng Kim Ju Ae trở thành người kế nhiệm.

Bình Giang
Reuters
#Triều Tiên #Kim Jong Un #Kim Ju Ae #Con gái Ông Kim Jong Un

Xem thêm

Cùng chuyên mục