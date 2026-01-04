Tổng thống Mỹ Trump công bố ảnh Tổng thống Venezuela Maduro bị bịt mắt

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đăng bức ảnh lên mạng xã hội cho thấy Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mặc bộ đồ thể thao và bị bịt mắt với chú thích: “Nicolas Maduro trên tàu USS Iwo Jima”.

Bức ảnh được ông Trump đăng trên mạng xã hội.

Ông Maduro dường như đang đeo một thiết bị quanh cổ. Bên cạnh ông là người mặc áo khoác có logo của DEA (Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ).

Ông James Stavridis - cựu Tư lệnh tối cao NATO, nói với CNN rằng ông Maduro có thể đang bị giam giữ cùng phu nhân trong phòng riêng dành cho sĩ quan trên tàu USS Iwo Jima, trên đường đến New York.

Iwo Jima là tàu tấn công đổ bộ đa năng cỡ lớn, được triển khai đến vùng biển Caribe “để hỗ trợ nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh miền Nam nước Mỹ, các hoạt động do Bộ Chiến tranh chỉ đạo và các ưu tiên của tổng thống nhằm phá vỡ hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp và bảo vệ an ninh quốc gia”, bài đăng của Hải quân Mỹ trên mạng xã hội vào ngày Giáng sinh cho biết.

Ông Stavridis đoán rằng lính thủy đánh bộ có thể đang canh gác bên ngoài cửa phòng giam giữ ông Maduro và các biện pháp phòng ngừa có thể đã được thực hiện để đảm bảo không có gì bên trong mà ông Maduro có thể sử dụng làm vũ khí.

“Ông ấy có thể đang ở trong căn phòng nhỏ với giường tầng. Có lẽ có cả vòi sen và nhà vệ sinh”, ông Stavridis nói.

Theo vị đô đốc nghỉ hưu, không có quy trình cụ thể nào cho việc giam giữ nguyên thủ quốc gia trên tàu chiến của Hải quân Mỹ, vì vậy hạm trưởng có thể đã "làm việc với cấp trên để tìm ra nơi tốt nhất".

CNN dẫn các nguồn tin cho biết, ông Maduro dự kiến ​​sẽ dừng chân trong thời gian ngắn tại căn cứ quân sự Mỹ ở vịnh Guantanamo trước khi được chuyển đến New York.

Một lý do là để quá trình chuyển giao diễn ra nhanh hơn, tránh phải đưa ông ra trình diện ở một toà án khác trước khi đến New York.

Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố bản cáo trạng mới chống lại ông Maduro cùng phu nhân và con trai ông.

Bản cáo trạng cho rằng ông Maduro và các đồng minh đã “biến các thể chế Venezuela thành ổ tham nhũng do buôn bán ma túy để trục lợi riêng”.

Cáo trạng cho rằng những điều đó hỗ trợ việc “sản xuất, bảo vệ và vận chuyển hàng tấn cocaine đến Mỹ”.

Ông Trump nhiều lần cáo buộc các tàu từ Venezuela chở ma túy vào Mỹ. Nhưng trên thực tế, Venezuela không phải là nguồn ma túy chính. Không có bằng chứng nào cho thấy fentanyl có nguồn gốc từ Venezuela. Thay vào đó, phần lớn fentanyl tuồn vào Mỹ được vận chuyển qua Mexico, và thường được sản xuất từ ​​các tiền chất từ châu Á.

Mặc dù có một số nhóm vũ trang bất hợp pháp ở Venezuela, nhưng phần lớn cocaine xuất khẩu từ Venezuela được sản xuất tại Colombia và các quốc gia khác. Vùng biển Caribe thường được sử dụng làm điểm trung chuyển của những kẻ buôn lậu ma túy để đưa đến thị trường châu Âu.