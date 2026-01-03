Tổng thống Venezuela Maduro và Phu nhân Cilia Flores bị bắt ngay tại phòng ngủ?

TPO - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Phu nhân Cilia Flores đã bị lực lượng Mỹ bắt ngay tại phòng ngủ trong cuộc đột kích vào rạng sáng 3/1, CNN dẫn các nguồn tin nắm được tình hình cho biết.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Phu nhân Cilia Flores.

Một quan chức Mỹ cho biết, cuộc đột kích do lực lượng đặc nhiệm Delta tinh nhuệ của quân đội Mỹ thực hiện, với sự tham gia của các đặc vụ FBI. Nhà lãnh đạo Venezuela bị bắt giữ khi đang ngủ. Chiến dịch không gây ra bất kỳ thương vong nào cho phía Mỹ.

Theo các nguồn tin, ông Maduro và phu nhân đang bị đưa đến New York, để chịu xét xử tại toà án ở Manhattan.

Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ đã chuẩn bị hồ sơ từ nhiều năm trước để truy tố ông Maduro và một số lãnh đạo quân sự cấp cao của Venezuela. Những tài liệu đó sẽ là cơ sở cho các cáo buộc sắp được công bố.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết, ông Maduro sẽ "sớm phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của công lý Mỹ, trên đất Mỹ, tại các tòa án Mỹ", sau khi ông bị bắt giữ ở Venezuela.

Ngày 3/1, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Tổng thống Trump đã đưa ra “nhiều lựa chọn rút lui” trước khi Mỹ triển khai chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Caracas và bắt giữ Tổng thống Maduro.

“Tổng thống đã đưa ra nhiều lựa chọn rút lui, nhưng trong suốt quá trình này, ông ấy rất rõ ràng: việc buôn bán ma túy phải chấm dứt, và dầu mỏ bị đánh cắp phải được trả lại cho Mỹ. Ông Maduro là người mới nhất nhận ra rằng Tổng thống Trump nói được làm được. Xin chúc mừng các đặc nhiệm dũng cảm của chúng ta đã thực hiện một chiến dịch thực sự ấn tượng”, ông Vance viết trong bài đăng trên mạng xã hội X và chia sẻ lại bài đăng của ông Trump trên Truth Social sáng nay.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil vừa phát biểu rằng ông Maduro vẫn là tổng thống của đất nước, khi được hỏi về việc điều hành chính phủ sau khi ông Maduro bị bắt giữ.

“Hiến pháp rất rõ ràng: tổng thống được bầu - tổng thống theo hiến pháp là Tổng thống Nicolas Maduro Moros. Mỹ phải khôi phục sự hiện diện trực tiếp của ông ấy tại Venezuela ngay lập tức vì đây là hành động vi phạm”, ông Gil phát biểu trên truyền hình nhà nước.

“Các cơ quan đang hoạt động hết công suất. Lực lượng vũ trang đã được triển khai, cảnh sát cũng vậy, người dân cũng được huy động. Mọi thứ đều đang hoạt động tích cực để bảo vệ Tổ quốc và chủ quyền. Hãy tin tưởng rằng đây là một quốc gia hùng mạnh. Hiến pháp vững chắc và mạnh mẽ cho phép đối mặt với tình huống này và bất kỳ tình huống nào khác, như chúng ta đã chứng minh trong suốt lịch sử”, Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil nói.