Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Venezuela Maduro và Phu nhân Cilia Flores bị bắt ngay tại phòng ngủ?

Bình Giang

TPO - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Phu nhân Cilia Flores đã bị lực lượng Mỹ bắt ngay tại phòng ngủ trong cuộc đột kích vào rạng sáng 3/1, CNN dẫn các nguồn tin nắm được tình hình cho biết.

screen-shot-2026-01-03-at-94049-pm.png
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Phu nhân Cilia Flores.

Một quan chức Mỹ cho biết, cuộc đột kích do lực lượng đặc nhiệm Delta tinh nhuệ của quân đội Mỹ thực hiện, với sự tham gia của các đặc vụ FBI. Nhà lãnh đạo Venezuela bị bắt giữ khi đang ngủ. Chiến dịch không gây ra bất kỳ thương vong nào cho phía Mỹ.

Theo các nguồn tin, ông Maduro và phu nhân đang bị đưa đến New York, để chịu xét xử tại toà án ở Manhattan.

Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ đã chuẩn bị hồ sơ từ nhiều năm trước để truy tố ông Maduro và một số lãnh đạo quân sự cấp cao của Venezuela. Những tài liệu đó sẽ là cơ sở cho các cáo buộc sắp được công bố.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết, ông Maduro sẽ "sớm phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của công lý Mỹ, trên đất Mỹ, tại các tòa án Mỹ", sau khi ông bị bắt giữ ở Venezuela.

Ngày 3/1, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Tổng thống Trump đã đưa ra “nhiều lựa chọn rút lui” trước khi Mỹ triển khai chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Caracas và bắt giữ Tổng thống Maduro.

“Tổng thống đã đưa ra nhiều lựa chọn rút lui, nhưng trong suốt quá trình này, ông ấy rất rõ ràng: việc buôn bán ma túy phải chấm dứt, và dầu mỏ bị đánh cắp phải được trả lại cho Mỹ. Ông Maduro là người mới nhất nhận ra rằng Tổng thống Trump nói được làm được. Xin chúc mừng các đặc nhiệm dũng cảm của chúng ta đã thực hiện một chiến dịch thực sự ấn tượng”, ông Vance viết trong bài đăng trên mạng xã hội X và chia sẻ lại bài đăng của ông Trump trên Truth Social sáng nay.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil vừa phát biểu rằng ông Maduro vẫn là tổng thống của đất nước, khi được hỏi về việc điều hành chính phủ sau khi ông Maduro bị bắt giữ.

“Hiến pháp rất rõ ràng: tổng thống được bầu - tổng thống theo hiến pháp là Tổng thống Nicolas Maduro Moros. Mỹ phải khôi phục sự hiện diện trực tiếp của ông ấy tại Venezuela ngay lập tức vì đây là hành động vi phạm”, ông Gil phát biểu trên truyền hình nhà nước.

“Các cơ quan đang hoạt động hết công suất. Lực lượng vũ trang đã được triển khai, cảnh sát cũng vậy, người dân cũng được huy động. Mọi thứ đều đang hoạt động tích cực để bảo vệ Tổ quốc và chủ quyền. Hãy tin tưởng rằng đây là một quốc gia hùng mạnh. Hiến pháp vững chắc và mạnh mẽ cho phép đối mặt với tình huống này và bất kỳ tình huống nào khác, như chúng ta đã chứng minh trong suốt lịch sử”, Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil nói.

Bình Giang
CNN
#Nicolas Maduro #Tổng thống Venezuela #Mỹ tấn công Venezuela #Chống ma tuý #Mỹ Latin

Xem thêm

Cùng chuyên mục