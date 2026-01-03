Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Hé lộ về đơn vị đặc nhiệm Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro

Bình Giang

TPO - Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đưa ra khỏi nước này. Nhiệm vụ đó được thực hiện bởi Delta Force - đơn vị đặc nhiệm hàng đầu của quân đội Mỹ.

img-1807.jpg
Mỹ tuyên bố đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: Reuters)

Trong chiến dịch diễn ra vào sáng sớm 3/1, nhiều tiếng nổ vang lên ở thủ đô Caracas và các khu vực khác của Venezuela, cho thấy lực lượng Mỹ đã tấn công các mục tiêu trọng yếu. Theo CBS News, nhiệm vụ này được thực hiện bởi Delta Force, đơn vị đặc nhiệm hàng đầu của quân đội Mỹ.

Được thành lập năm 1977 và có căn cứ tại Fort Bragg, bang Bắc Carolina, Delta Force là một trong những đơn vị quân sự tinh nhuệ và bí mật nhất trên thế giới. Lực lượng hoạt động dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt của Lục quân Mỹ và chịu trách nhiệm trước Bộ Tư lệnh Tác chiến liên hợp đặc biệt (JSOC). Delta Force còn được biết đến với tên gọi Biệt đội Tác chiến đặc biệt số 1 – Delta (1st SFOD-D).

Cấu trúc của đơn vị được mô phỏng theo Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Anh.

Vì phải đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng và bí mật tuyệt đối, đơn vị này được nói là đã và đang sử dụng nhiều tên gọi khác nhau, như Các đơn vị Phân vùng quân đội (ACE), Nhóm Ứng dụng chiến đấu (CAG) hoặc Delta.

Đơn vị này chuyên đảm trách những nhiệm vụ rủi ro cao, nhằm vào mục tiêu quan trọng và chủ yếu được giao nhiệm vụ chống khủng bố, giải cứu con tin, tiêu diệt và bắt giữ các mối đe dọa khủng bố, và trinh sát đặc biệt.

Đơn vị này cũng được huấn luyện về bảo vệ yếu nhân và thực hiện nhiệm vụ chiến tranh phi truyền thống, với các thành viên thành thạo kỹ năng bắn tỉa, cận chiến, chất nổ và các kỹ thuật xâm nhập bí mật. Họ được huấn luyện để xử lý nhiệm vụ trên máy bay, tàu hỏa, tàu thủy và xe cộ, có thể can thiệp và kiểm soát bất kỳ tình huống nào trong bất kỳ môi trường nào.

screen-shot-2026-01-03-at-70302-pm.png
Lực lượng Delta chuyên thực hiện những nhiệm vụ khó nhất của quân đội Mỹ

Cấu trúc của lực lượng

Lực lượng Delta được chia thành 4 đội chính, và mỗi đội được chia thành 3 tiểu đội - Tiểu đội trinh sát/bắn tỉa, chuyên thu thập thông tin tình báo và thực hiện các nhiệm vụ bắn tỉa, và hai tiểu đội hành động trực tiếp/tấn công tập trung vào tấn công mục tiêu, đột kích và các nhiệm vụ rủi ro cao.

Hầu hết các nhiệm vụ mà Lực lượng Delta thực hiện đều được giữ bí mật và chỉ một số hoạt động được công khai sau một thời gian.

Một số chiến dịch nổi tiếng của Lực lượng Delta là Chiến dịch Cơ hội tối thượng, Cuộc truy lùng Bin Laden năm 2001, Cuộc không kích Baghdad, Giải cứu con tin Iraq, Chiến dịch Rắn Gothic, Somalia, Chiến dịch Cơn thịnh nộ Khẩn cấp, Grenada, và Cuộc đột kích vào thủ lĩnh ISIS Abu Bakr al-Baghdadi.

Lực lượng Delta chỉ tuyển dụng những cá nhân có năng lực và ý chí nhất. Họ thường tuyển dụng binh lính từ Lực lượng Đặc nhiệm Lục quân Mỹ (Mũ nồi xanh) và Trung đoàn Biệt kích số 75.

Quá trình tuyển chọn cực kỳ khắt khe, và chỉ một phần nhỏ ứng viên được chọn. Các bài kiểm tra thể lực bao gồm cuộc hành quân đêm khoảng 27 km có tính giờ, mang theo ba lô nặng khoảng 16 kg, hoặc cuộc hành quân khoảng 62 km có tính giờ trên địa hình hiểm trở, dốc đứng mang theo ba lô nặng khoảng 20 kg.

Những người vượt qua bài kiểm tra sẽ tham gia khóa huấn luyện đặc nhiệm kéo dài 6 tháng, để trở thành lính đặc nhiệm tinh nhuệ sẵn sàng cho những nhiệm vụ nguy hiểm nhất trên thế giới.

Bình Giang
CBS News, NDTV
#Lực lượng Delta #Nicolas Maduro #Venezuela #Tổng thống Venezuela

Xem thêm

Cùng chuyên mục