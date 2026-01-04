Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Nhiều cuộc biểu tình nổ ra khắp nước Mỹ sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro

Bình Giang

TPO - Nhiều cuộc biểu tình nổ diễn ra trên khắp nước Mỹ sau chiến dịch tấn công của Mỹ vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân Cilia Flores.

Tại các thành phố lớn như Washington DC, New York, Boston, Chicago và Los Angeles, đám đông xuống đường tuần hành, hô khẩu hiệu và vẫy cờ Venezuela, bất chấp thời tiết băng giá.

ap26003796581055.jpg
ap26003814592242.jpg
ap26003722366805.jpg
Biểu tình nổ ra ở các thành phố của Mỹ để phản đối chiến dịch quân sự tại Venezuela.
(Ảnh: AP)

Nhiều người giơ những khẩu hiệu như “Không chiến tranh với Venezuela” hay “Mỹ hãy tránh xa Mỹ Latin”, thể hiện sự thất vọng ngày càng tăng về nguy cơ chiến tranh.

“Tất cả những gì Mỹ nhìn thấy chỉ là tiền bạc. Họ không nhìn thấy những con người thực sự đang cố gắng sống một cuộc sống tốt đẹp. Đó là lý do tại sao họ ném bom đất nước này giữa đêm”, nhà hoạt động Kameron Hurt nói với CNN khi tham gia cuộc biểu tình ở Los Angeles.

“Trong khi Mỹ tiến hành chiến tranh đế quốc, cơ sở hạ tầng công cộng và các chương trình xã hội trong nước của chúng ta lại bị ảnh hưởng”, Ủy ban Chống chiến tranh Chicago, một trong những nhóm tổ chức cuộc biểu tình ở Chicago, tuyên bố.

“Chúng tôi không muốn tiền công của mình được dùng cho chiến tranh, và chúng tôi cũng không muốn chính phủ của mình tiến hành chiến tranh chống lại quốc gia có chủ quyền Venezuela!” tuyên bố nêu rõ.

Nhiều cuộc biểu tình khác dự kiến ​​sẽ diễn ra trong ngày 4/1.

Theo chuyên gia phân tích pháp lý của CNN, nhiều luật sư hình sự hàng đầu ở Mỹ đang muốn đại diện cho Tổng thống Maduro, khi ông đối mặt với các cáo buộc tại tòa án liên bang ở Manhattan.

Các luật sư muốn tham gia vì đây là vụ án lớn, thu hút chú ý của thế giới, liên quan đến những lập luận về hiến pháp và luật quốc tế.

Trong khi đó, người dân ở thủ đô Caracas của Venezuela thức dậy với đường phố ngổn ngang mảnh vỡ và dấu vết rõ ràng của các vụ nổ.

Một bác sĩ giấu tên chia sẻ video cho thấy những bức tường nhà bị vỡ vụn, xe cộ bị thủng và hư hỏng do mảnh mảnh tên lửa.

Người dân nước này đang chung nỗi lo rằng ai sẽ lãnh đạo đất nước.

“Sớm muộn gì cũng sẽ phải có một sự hòa giải nào đó giữa khối của bà María Corina Machado ông Edmundo González Urrutia lãnh đạo với Chính phủ Mỹ”, vị bác sĩ nói.

Một cư dân khác ở Caracas cho biết điều bà lo lắng hiện nay là quá trình chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra như thế nào.

Ngay sau khi lực lượng Mỹ ném bom Caracas và bắt giữ Tổng thống Maduro và phu nhân, phe đối lập Venezuela trở nên vô cùng phấn khích.

“Hỡi người dân Venezuela, giờ phút tự do đã đến”, bà María Corina Machado - lãnh đạo phong trào đối lập Venezuela phát biểu.

Nhưng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ thiếu tin tưởng bà Machado và gợi ý sẽ hợp tác với Phó Tổng thống Delcy Rodríguez - người trung thành với ông Maduro, các kênh thông tin chính thức của phe đối lập trở nên im lặng.

Bà Machado kêu gọi bổ nhiệm ngay lập tức ông Edmundo González Urrutia làm tổng thống, và quân đội Venezuela phải ủng hộ chính trị gia này. Hầu hết các chính phủ phương Tây coi ông González là người chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 gây tranh cãi ở Venezuela.

Tại cuộc họp báo ngày 3/1, khi được hỏi liệu bà Machado có tham gia vào chính phủ kế nhiệm hay không, Tổng thống Trump cho biết ông chưa liên lạc với bà. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng dù bà Machado là một "người phụ nữ rất tốt", nhưng bà "không có sự ủng hộ hay sự tôn trọng trong nước" để lãnh đạo Venezuela.

Bình Giang
AP, CNN
#Venezuela #Mỹ tấn công Venezuela #Nicolas Maduro #Biểu tình

