Ông Trump không tin lãnh đạo đối lập Machado có thể điều hành Venezuela

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không tin rằng bà María Corina Machado - lãnh đạo phe đối lập Venezuela, có đủ sự ủng hộ hoặc tôn trọng cần thiết để lãnh đạo đất nước sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ.

Bà María Corina Machado. (Ảnh: Getty)

Khi được hỏi có liên lạc với bà Machado sau khi ông Maduro bị bắt hay không, ông Trump trả lời “không”.

“Tôi nghĩ sẽ rất khó khăn cho bà ấy để trở thành người lãnh đạo. Bà ấy không có sự ủng hộ hay tôn trọng trong nước. Bà ấy là một người phụ nữ rất tốt, nhưng bà ấy không có đủ sự tôn trọng để trở thành người lãnh đạo”, ông Trump nói trong cuộc họp báo ngày 3/1.

Bà Machado giành giải Nobel Hoà bình 2025. Trước cuộc bầu cử năm 2024, chính trị gia có tư tưởng ủng hộ Mỹ đã được chọn làm ứng viên tổng thống của phe đối lập, nhưng sau đó bị tước tư cách tranh cử. Sau đó, bà Machado ủng hộ ứng viên thuộc đảng khác là ông Edmundo Gonzalez Urrutia, nhưng chính trị gia này cũng không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm đó.

Tổng thống Trump cho biết ông đang làm việc với Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez.

Khi được các phóng viên hỏi liệu có sẵn sàng hợp tác với Phó Tổng thống Rodríguez hay không, ông Trump nói rằng bà đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống, nhưng bà là người “được ông Maduro lựa chọn”.

Tổng thống Mỹ cho biết Ngoại trưởng Rubio “vừa có cuộc nói chuyện với bà Rodríguez, và về cơ bản bà ấy sẵn sàng làm những gì chúng tôi cho là cần thiết để đưa Venezuela trở nên vĩ đại trở lại”.

Ông nói thêm rằng bà Rodríguez “đã có một cuộc trò chuyện dài với ông Marco, và bà ấy nói, ‘Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì các ông cần.’… Tôi nghĩ bà ấy khá lịch sự, nhưng thực sự bà ấy không có lựa chọn nào khác”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết Washington sẽ đưa quân đến Venezuela để bảo vệ nguồn dầu mỏ, đồng thời cam kết số tiền thu được sẽ được dùng để bồi thường cho người dân Venezuela và Mỹ vì “những thiệt hại gây ra dưới thời ông Nicolas Maduro lãnh đạo”.

Trước đó, ông Trump nói rằng ông không loại trừ khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela. “Chúng tôi không ngại đưa quân vào”, ông nói.

Tổng thống Trump cho biết, các quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, sẽ làm việc với một “đội ngũ” để giúp điều hành Venezuela.

“Trong một thời gian, phần lớn sẽ là những người đứng ngay sau tôi. Chúng ta sẽ điều hành đất nước (Venezuela). Chúng ta sẽ đưa nó trở lại”, ông Trump nhấn mạnh tại cuộc họp báo

Ông nói thêm rằng hai ông Rubio và Hegseth sẽ là “đội ngũ làm việc với người dân Venezuela để đảm bảo chúng ta điều hành Venezuela đúng hướng”.

Ông không đưa ra mốc thời gian cụ thể nào, nhưng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện ở đó cho đến khi Venezuela “trở lại đúng hướng”.