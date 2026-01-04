Hàng chục người thiệt mạng ở Venezuela trong cuộc tấn công chớp nhoáng của Mỹ

TPO - Ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela rạng sáng 3/1, trong đó có cả quân nhân và thường dân, một quan chức cấp cao giấu tên của Venezuela nói với New York Times.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, phát biểu trên kênh Fox News ngày 3/1, cho biết không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng trong cuộc tấn công. Tuy nhiên, ông ám chỉ rằng một số binh sĩ đã bị thương.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, sau đó xác nhận các trực thăng của Mỹ trên đường đến bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân đã bị tấn công. Ông nói rằng một trực thăng đã bị trúng đạn nhưng “vẫn có thể bay được” và tất cả máy bay của Mỹ “đã trở về an toàn”.

Trong khi đó, tại Venezuela, thông tin về thiệt hại tài sản và thương vong bắt đầu được thống kê cụ thể.

Ở Catia La Mar, khu vực ven biển phía tây sân bay Caracas, một cuộc không kích đã nhắm trúng một khu chung cư ba tầng và làm sập bức tường mặt ngoài.

Một căn hộ bị hư hại nặng nề sau cuộc tấn công. (Ảnh: New York Times)

Cuộc tấn công đã khiến cụ bà Rosa Gonzalez (80 tuổi) thiệt mạng và một người khác bị thương. Các điều tra viên của chính phủ đã có mặt tại khu vực bị tấn công, phỏng vấn các nhân chứng và thu gom các mảnh đạn.

Wilman Gonzalez, cháu trai của bà Rosa Gonzalez, cho biết ông đã nằm rạp xuống khi nghe thấy tiếng bom nổ vào khoảng 2h sáng 3/1, nhưng vẫn suýt mất một mắt và phải khâu ba mũi trên má.

Ông Gonzalez đã chỉ cho các nhà báo nơi quả đạn của Mỹ rơi xuống. Khi được hỏi giờ ông sẽ đi đâu khi đã mất nhà cửa, ông trả lời: “Tôi không biết”.

Một người hàng xóm, ông Jorge (70 tuổi), nói rằng ông đã mất tất cả mọi thứ trong cuộc không kích.

Một số hình ảnh về các khu vực bị Mỹ nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công. (Ảnh: AP, Reuters)

Chiều 3/1, nhiều người đã tập trung bên ngoài trong khi người khác tìm kiếm những gì còn sót lại trong căn hộ của họ. Hầu hết đều im lặng. Một số cư dân đang cầu nguyện. Những người khác thì tức giận.

Một người đàn ông, tự xưng là Javier, cho rằng có động cơ vụ lợi đằng sau cuộc tấn công vào Venezuela, dường như ám chỉ đến mong muốn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc để các công ty Mỹ kiểm soát các mỏ dầu của Venezuela.

Bà Carmen Marquez (50 tuổi), sống ở phía đông thủ đô Caracas, cho biết vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công, bà đã lên mái nhà và có thể nghe thấy tiếng máy bay ở các độ cao khác nhau, mặc dù bà không thể nhìn thấy chúng. “Những luồng sáng bay ngang bầu trời, rồi sau đó có thể nghe thấy tiếng nổ. Chúng tôi lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo” bà nói.

Đường phố vắng lặng ở Caracas. (Ảnh: Reuters)

Đại sứ Nga tại Venezuela - Sergey Melik-Bagdasarov - nói với hãng thông tấn Tass rằng tình hình tại thủ đô Caracas của Venezuela hiện đang yên tĩnh và được chính quyền kiểm soát.

“Tuy nhiên, rất ít người ra đường, không giống với một ngày cuối tuần. Rõ ràng, nhiều người vẫn còn bàng hoàng từ vụ tấn công đêm qua và lo ngại về những tin tức đáng báo động", ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng đại sứ quán Nga và các phái đoàn ngoại giao khác của Nga tại nước này không bị thiệt hại trong vụ tấn công.