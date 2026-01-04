Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Venezuela có tổng thống lâm thời

Minh Hạnh

TPO - Tòa án Tối cao Venezuela cho phép Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đảm nhiệm quyền hạn và nhiệm vụ tổng thống lâm thời sau khi Mỹ bắt giữ ông Nicolas Maduro.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez. (Ảnh: AP)

Lệnh này được công bố vào tối 3/1 (giờ địa phương), viện dẫn việc ông Maduro đang ở trong tình trạng “không thể thực hiện các chức năng của mình”.

Theo lệnh được Thẩm phán Tania D’Amelio đọc trong phiên tòa phát sóng trên truyền hình nhà nước, bà Rodriguez sẽ “đảm nhiệm và thực hiện, với tư cách là tổng thống lâm thời, tất cả các quyền hạn, nhiệm vụ và chức năng vốn có của chức vụ tổng thống, nhằm đảm bảo tính liên tục của chính quyền và quốc phòng toàn diện của quốc gia”.

Hiến pháp Venezuela quy định, khi tổng thống vắng mặt tạm thời hoặc hoàn toàn, người giữ chức vụ phó tổng thống sẽ đảm nhận nhiệm vụ thay thế tổng thống.

Phát biểu trước đó, bà Rodriguez kêu gọi người dân bình tĩnh và đoàn kết để bảo vệ đất nước trong bối cảnh ông Maduro bị "bắt cóc".

Trong cuộc họp báo tối 3/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela sau khi Tổng thống Maduro bị bắt giữ.

“Chúng tôi sẽ điều hành đất nước cho đến khi nào có thể thực hiện một quá trình chuyển giao quyền lực an toàn, đúng đắn và khôn ngoan”, ông nói. “Chúng tôi không muốn để người khác lên nắm quyền, và chúng tôi lại rơi vào tình trạng tương tự như những năm vừa qua. Vì vậy, chúng tôi sẽ điều hành đất nước.”

Ông Trump không đưa ra mốc thời gian cụ thể về quá trình chuyển giao quyền lực này.

