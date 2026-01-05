Ngoại trưởng Mỹ làm rõ ý định của Tổng thống Donald Trump ở Venezuela

TPO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Tổng thống Donald Trump chưa muốn loại trừ khả năng đưa quân vào Venezuela, sau khi chính quyền của ông bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolas Maduro.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Ngoại trưởng Marco Rubio (giữa) theo dõi chiến dịch của quân đội Mỹ ở Venezuela. (Ảnh: Reuters)

“Tổng thống chưa muốn loại trừ những lựa chọn mà Mỹ có thể sử dụng, mặc dù phương án đưa quân vào Venezuela không phải là điều chúng tôi đang cân nhắc ở thời điểm hiện tại”, ông Rubio nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn ngày 4/1.

Ngoại trưởng chỉ ra ưu thế của lực lượng Mỹ trong khu vực, mà ông nói chính quyền sẽ duy trì bằng cách tiếp tục tấn công các tàu buôn ma túy và duy trì lệnh phong tỏa đối với các tàu bị trừng phạt ra vào Venezuela. Ông nói thêm rằng các hành động này có khả năng làm tê liệt một phần nguồn thu nhập của Venezuela.

Được hỏi về tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ sẽ tạm thời “điều hành Venezuela”, ông Rubio trả lời: “Không phải là điều hành. Mà là vạch ra chính sách. Về vấn đề này, chúng tôi muốn Venezuela đi theo một hướng nhất định, vì chúng tôi không chỉ nghĩ rằng điều đó tốt cho người dân Venezuela, mà còn phục vụ lợi ích quốc gia của chúng tôi”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/1 cho biết, ông không tin rằng người đoạt giải Nobel Hòa bình Maria Corina Machado có đủ sự ủng hộ ở Venezuela để trở thành lãnh đạo tương lai.

Ngoại trưởng Rubio, dù ca ngợi Machado và phong trào dân chủ của bà, vẫn bày tỏ quan ngại trước thực tế là hầu hết phe đối lập đã rời khỏi Venezuela. “Chúng ta có những vấn đề ngắn hạn cần phải giải quyết ngay lập tức”, ông Rubio nói.

Theo ông Rubio, những người còn lại trong chính phủ của ông Maduro, bao gồm cả Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, sẽ “dễ hợp tác hơn nhiều” sau khi ông Maduro bị bắt.

Ông khẳng định, Mỹ muốn thấy một quá trình chuyển đổi dân chủ ở Venezuela, nhưng “cần phải giải quyết thực tế trước mắt”. Do đó, việc thảo luận về mốc thời gian tiềm năng cho các cuộc bầu cử ở Venezuela là “quá sớm”.

Ngoại trưởng Rubio bảo vệ quyết định của chính quyền Mỹ về việc chỉ bắt giữ ông Nicolas Maduro mà không bắt giữ các thành viên cấp cao khác, như Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez và Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello - những người cũng đã bị Washington truy tố.

“Có người đã phàn nàn về chiến dịch này. Hãy tưởng tượng những lời chỉ trích mà chúng ta sẽ phải hứng chịu nếu chúng ta phải đến và ở đó 4 ngày để bắt giữ 4 người khác nữa”, ông Rubio nói.

“Chúng tôi có ưu tiên hàng đầu”, ông nói, lưu ý rằng việc bắt giữ ông Maduro và vợ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.