80 người thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela

Quỳnh Như

TPO - Số người thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tăng lên ít nhất 80 người, bao gồm cả binh sĩ và thường dân, theo New York Times.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez xác nhận lực lượng Mỹ đã sát hại một phần lớn lực lượng an ninh Venezuela trong chiến dịch này, song không đưa ra con số thương vong cụ thể. Các quan chức Venezuela cũng cáo buộc Mỹ tiến hành tấn công vào khu vực dân cư, tuy nhiên chưa công bố thống kê chính thức về số người thiệt mạng.

cadb87c8-1795-4943-a4f0-fa902f5237c9.jpg
Hỏa hoạn sau cuộc tấn công của Mỹ vào cơ sở hạ tầng Venezuela hôm 3/1.

Trong khi đó, các quan chức Cuba cho biết 32 chiến sĩ nước này đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel tuyên bố bố cử hành quốc tang từ 6h sáng ngày 5/1 đến 12h đêm 6/1. Trong thời gian này, quốc kỳ Cuba sẽ được treo rủ tại tất cả các cơ quan công quyền và cơ sở quân sự trên toàn quốc.

"32 chiến sĩ của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ với phẩm giá và lòng dũng cảm, và đã ngã xuống sau những cuộc kháng cự quyết liệt, trong cuộc giao tranh trực tiếp với kẻ tấn công hoặc do các vụ đánh bom", ông Diaz-Canel nói.

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto bày tỏ lòng kính trọng đối với những công dân Cuba đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ trong khuôn khổ các sứ mệnh hợp tác và quốc phòng, đồng thời mô tả cuộc đột kích của Mỹ là một hành động "đáng hổ thẹn".

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng, song ám chỉ rằng một số binh sĩ có thể đã bị thương.

Trước đó, truyền thông đưa tin cuộc tập kích của Mỹ hôm 3/1 nhắm vào một số địa điểm quân sự trọng yếu, cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc và kho chứa. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết các cuộc không kích nhằm tạo điều kiện cho chiến dịch bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro để đưa ông sang Mỹ xét xử với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy và vũ khí.

Quỳnh Như
NYT
#Venezuela #Mỹ #không kích #Cuba #bảo vệ #quốc tế #chiến tranh #xung đột #Tổng thống Mỹ #Tổng thống Venezuela #Nicolas Maduro

