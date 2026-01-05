Cuba để quốc tang tưởng nhớ 32 chiến sĩ hy sinh ở Venezuela

TPO - Cuba tuyên bố quốc tang để tưởng nhớ 32 chiến sĩ Cuba hy sinh vào rạng sáng ngày 3/1, trong cuộc tấn công của lực lượng Mỹ vào Venezuela.

Cuba treo cờ rủ trong hai ngày quốc tang tưởng nhớ 32 chiến sĩ.

Thông cáo từ Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố cử hành quốc tang từ 6h sáng ngày 5/1 đến 12h đêm 6/1. Trong thời gian này, quốc kỳ Cuba sẽ được treo rủ tại tất cả các cơ quan công quyền và cơ sở quân sự trên toàn quốc.

Chính phủ Cuba cho biết, do hậu quả của cuộc tấn công mà Mỹ thực hiện vào Venezuela - quốc gia anh em của Cuba, 32 chiến sĩ Cuba đã hy sinh trong chiến đấu khi đang thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela, với tư cách đại diện cho Lực lượng Vũ trang cách mạng và Bộ Nội vụ Cuba, theo yêu cầu của các cơ quan đồng cấp của Venezuela.

Chính phủ Cuba khẳng định: “32 chiến sĩ trung thành với trách nhiệm bảo vệ an ninh và quốc phòng, hoàn thành nghĩa vụ một cách xứng đáng và anh dũng, và đã hy sinh sau khi kháng cự kiên cường trong các trận chiến trực tiếp với kẻ tấn công hoặc do hậu quả của các cuộc ném bom”.

Đại tướng Raúl Castro Ruz - lãnh đạo Cách mạng Cuba; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez cùng các lãnh đạo của Cuba đã gửi lời chia buồn sâu sắc và hỗ trợ gia đình và người thân của 32 chiến sĩ.

Ngay sau cuộc tấn công của Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel lên án tội ác của Mỹ. Ông viết trong bài đăng trên mạng xã hội X: “Cuba lên án và khẩn cấp yêu cầu phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với cuộc tấn công tội ác của Mỹ vào Venezuela. Khu vực hòa bình của chúng tôi đang bị tấn công một cách tàn bạo”.

Trong chiến dịch tấn công hôm 3/1, Mỹ đã bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đưa về Mỹ để xét xử với cáo buộc liên quan đến ma túy. Chính phủ Venezuela cho biết một số người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ vào thủ đô Caracas và một số khu vực khác, nhưng họ không xác nhận số lượng.