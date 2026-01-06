Lý do Mỹ đặt cược vào 'nữ tướng' của ông Maduro để ổn định tình hình Venezuela

TPO - Một báo cáo mật của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) được trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump kết luận, các nhân vật trung thành của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, bao gồm cả Phó Tổng thống Delcy Rodriguez, là những người phù hợp nhất để duy trì sự ổn định nếu ông Maduro mất quyền lực.

Theo các nguồn tin giấu tên, ông Trump đã nhận được báo cáo này và chia sẻ với một nhóm nhỏ trong đội ngũ an ninh quốc gia cấp cao.

Nhận định của CIA là một trong những lý do khiến ông Trump quyết định ủng hộ Phó Tổng thống Delcy Rodriguez, thay vì lãnh đạo phe đối lập Maria Corina Machado, để lấp chỗ trống cho ông Maduro.

Tuy nhiên, thông tin này chưa được Nhà Trắng xác nhận.

“Tổng thống Trump thường xuyên được thông báo về các động thái chính trị trong nước trên khắp thế giới. Tổng thống và đội ngũ an ninh quốc gia của ông đưa ra những quyết định thực tế để đảm bảo Venezuela hành động phù hợp với lợi ích của Mỹ và trở thành một đất nước tốt hơn cho người dân Venezuela”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết.

Bà Delcy Rodriguez tại lễ nhậm chức hôm 5/1. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, tờ Politico dẫn một số nguồn tin tiết lộ, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez hành động theo ý muốn của Mỹ, sau đó hy vọng bà sẽ sẵn sàng tổ chức bầu cử và từ chức.

Bà Rodriguez, cựu phó tổng thống và đồng minh trung thành của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời hôm 5/1, sau khi ông Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong một cuộc đột kích chưa từng có tiền lệ vào Caracas.

Mặc dù lên án Mỹ và tuyên bố Venezuela “sẽ không bao giờ trở lại làm thuộc địa của một đế chế khác”, bà Rodriguez vẫn tỏ ra sẵn sàng “hợp tác” với Washington.

Theo nguồn tin của tờ Politico, Mỹ muốn bà Rodriguez trấn áp nạn buôn bán ma túy, trục xuất những người thù địch với Washington, và ngừng bán dầu cho các đối thủ của Mỹ. Các quan chức Mỹ cũng được cho là kỳ vọng bà Rodriguez sẽ tổ chức bầu cử tự do và từ chức, mặc dù chưa có thời hạn cụ thể nào được ấn định.

Một nguồn thạo tin nói với Politico, rằng bà Rodriguez đang bị “kiểm soát chặt chẽ”, và nhóm của ông Trump “tự tin rằng có thể thuyết phục bà làm theo ý Mỹ”.

Ngoài lời đe dọa phát động chiến dịch quân sự thứ hai nhằm vào Venezuela, Mỹ được cho là coi việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và tiếp cận tài sản của bà Rodriguez như một đòn bẩy. Tuy nhiên, các nguồn tin của Politico nói rằng họ không biết về bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt hoặc cung cấp viện trợ nhân đạo ở giai đoạn này.

Nhóm trợ lý của ông Trump cũng đang tìm cách yêu cầu thả các công dân Mỹ bị giam giữ ở Venezuela, mặc dù nguồn tin cho biết, khả năng bà Rodriguez nghe theo các yêu cầu của Mỹ là rất thấp do sự cạnh tranh giữa các quan chức cấp cao của Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai khẳng định Washington sẽ "điều hành" Venezuela cho đến khi có một "quá trình chuyển giao trật tự", đồng thời cảnh báo bà Rodriguez có thể phải trả "giá đắt hơn" cả ông Maduro nếu đi ngược lại các yêu cầu của Mỹ.