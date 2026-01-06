Nga, Trung Quốc chỉ trích Mỹ tại Liên Hợp Quốc vì vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela

TPO - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ trả tự do cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và cảnh báo hành động của Washington có thể mở ra một kỷ nguyên mới của sự bất ổn.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu ngày 5/1 tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia nói: “Cuộc tấn công nhằm vào nhà lãnh đạo Venezuela đã trở thành điềm báo về sự quay trở lại của kỷ nguyên vô luật pháp và sự thống trị bằng vũ lực của Mỹ”.

Thế giới phải đoàn kết trong việc bác bỏ chính sách đối ngoại hung hăng của Washington, ông Nebenzia nói, cảnh báo rằng “chuông báo động đã bắt đầu vang lên” đối với mỗi quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và tương lai của chính tổ chức này.

Việc phớt lờ mối đe dọa do Mỹ gây ra đối với hệ thống quan hệ quốc tế sẽ đồng nghĩa với việc dung túng cho hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, cũng như coi thường hành vi “văn minh” trên trường quốc tế, theo ông Nebenzia.

Nga lên án “hành động gây hấn vũ trang của Mỹ nhằm vào Venezuela”, kêu gọi Washington “ngay lập tức trả tự do cho tổng thống được bầu cử hợp pháp của một quốc gia độc lập và phu nhân của ông ấy”.

Cũng tại cuộc họp, Đại sứ Venezuela tại Liên Hợp Quốc Samuel Reinaldo Moncada Acosta cho biết, cuộc không kích của Mỹ vào Venezuela đã nhắm vào mục tiêu dân sự, do đó vi phạm Công ước Geneva.

Ông Moncada cũng lập luận rằng, việc Mỹ “bắt cóc tổng thống hợp hiến của Venezuela” đã vi phạm quyền miễn trừ tổng thống của ông và tạo ra một “tiền lệ cực kỳ nguy hiểm”.

“Sự coi thường này không chỉ ảnh hưởng đến Venezuela, mà còn tạo ra một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm cho tất cả các quốc gia có đại diện trong nghị trường này, bất kể quy mô, sức mạnh hay liên minh của họ”.

Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc - Sun Lei - cho biết Bắc Kinh “vô cùng bàng hoàng” trước các hành động “đơn phương, bất hợp pháp” của Mỹ.

Ông nói thêm rằng Mỹ đã “xâm phạm chủ quyền, an ninh và các quyền lợi chính đáng của Venezuela”, đồng thời kêu gọi Washington tuân thủ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Đáp lại, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz gọi việc bắt giữ ông Maduro là "chiến dịch thực thi pháp luật", và khẳng định Mỹ "không chiếm đóng" Venezuela.

“Không có chiến tranh chống lại Venezuela hay người dân nước này. Chúng tôi không chiếm đóng một quốc gia nào cả. Đây là một chiến dịch thực thi pháp luật nhằm thực thi các cáo trạng hợp pháp đã tồn tại hàng thập kỷ”, đại sứ nói, dẫn chứng vụ bắt giữ lãnh đạo Panama Manuel Noriega làm tiền lệ.

Theo ông Waltz, Tổng thống Mỹ Donald Trump “đã cho ngoại giao một cơ hội, nhưng Tổng thống Venezuela Maduro không tận dụng”.

“Mỹ mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn cho Venezuela. Chúng tôi tin rằng một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Venezuela, cho người dân trong khu vực và trên thế giới sẽ phụ thuộc vào việc ổn định khu vực và biến khu vực mà chúng ta đang sinh sống trở thành một nơi tốt đẹp và an toàn hơn”, ông Waltz nói.