Thế giới

Google News

Tổng thống Venezuela và vợ tuyên bố vô tội

Minh Hạnh

TPO - Phiên tòa đầu tiên của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân bắt đầu trưa 5/1 (giờ Mỹ) tại New York, kéo dài khoảng 30 phút. Tại tòa, ông Maduro và vợ đều tuyên bố vô tội.

Thẩm phán Alvin Hellerstein bắt đầu phiên tòa lúc 12h trưa bằng việc tóm tắt các cáo buộc trong bản cáo trạng. Ông Maduro - trong bộ quần áo màu be - lắng nghe cáo trạng qua tai nghe phiên dịch. Ông bị cáo buộc bốn tội danh hình sự liên quan đến ma túy và vũ khí.

695c1291e0df5d00bd133a73.jpg
695c13d4eefdd56c7198baf3.jpg
695c1235e0df5d00bd133a70.jpg
Phiên tòa không được chụp ảnh. Reuters đã công bố tranh vẽ Tổng thống Maduro và vợ tại tòa. (Ảnh: Reuters)

Thẩm phán yêu cầu ông Maduro đứng dậy và xác nhận danh tính. Ông Maduro trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha. Theo RT, ông được cho là đã nói: “Tôi là Tổng thống Venezuela, tôi tự coi mình là tù binh chiến tranh. Tôi bị bắt tại nhà riêng ở Caracas”.

Sau đó, thẩm phán nói với ông Maduro về quyền được thông báo cho lãnh sự quán Venezuela về việc bị bắt giữ.

“Tôi vô tội. Tôi không có tội. Tôi là một người đàn ông tử tế. Tôi vẫn là tổng thống của đất nước tôi”, ông Maduro nói qua người phiên dịch, trước khi bị thẩm phán Hellerstein ngắt lời.

Vợ ông, bà Cilia Flores, cũng tuyên bố vô tội với tất cả các cáo buộc. "Không có tội, hoàn toàn vô tội," bà được cho là đã nói với thẩm phán khi được hỏi về lời bào chữa của mình.

Phiên tòa đầu tiên kết thúc sau khoảng nửa giờ. Phiên tòa tiếp theo được ấn định vào ngày 17/3.

695c015b6d16ea970e4e4f78.jpg
695bfe6a2362ff1a8faa82e6.jpg
Xe chở ông Maduro rời khỏi tòa án. (Ảnh: Reuters)

Luật sư của ông Maduro - Barry Pollack - cho biết ông dự đoán sẽ có nhiều vụ kiện tụng phức tạp liên quan đến điều mà ông gọi là "vụ bắt cóc quân sự" nhằm vào thân chủ mình. Ông nói rằng ông Maduro hiện không yêu cầu được trả tự do, nhưng có thể sẽ làm vậy sau này.

Luật sư của bà Flores - Mark Donnelly - cho biết bà bị thương, bao gồm cả vết bầm tím nghiêm trọng ở xương sườn nên yêu cầu được chụp X-quang và khám sức khỏe.

695bd4ce0afdf6a358772eb5.jpg
Những người biểu tình tập trung bên ngoài tòa án ở New York. Nhiều người cầm biểu ngữ kêu gọi trả tự do cho ông Maduro và vợ. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ông Maduro và vợ đã bị bắt đêm 3/1 trong một cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela, và bị đưa đến Mỹ.

Các chuyên gia luật quốc tế đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của cuộc đột kích, một số người lên án hành động của Mỹ là sự phủ nhận luật lệ quốc tế.

Cùng ngày, con trai của ông Maduro - nghị sĩ Venezuela Nicolas Maduro Guerra - đã có bài phát biểu trước Quốc hội: “Cha đã khiến cho mọi người trở nên mạnh mẽ. Mọi người vẫn ở đây, tiếp tục cố gắng cho đến khi cha trở về và sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết cho đất nước. Mọi người yêu cha rất nhiều”.

Minh Hạnh
Reuters
