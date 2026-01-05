Tổng thống Venezuela rời nhà giam, lên đường đến tòa án ở New York

TPO - Sáng 5/1 (theo giờ Mỹ), chiếc xe bọc thép chở Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores đã đến tòa án ở New York.

Trước đó, ông Maduro - mặc bộ trang phục màu be - đã di chuyển bằng trực thăng đến một sân bay gần tòa án. Sau khi trực thăng hạ cánh, ông được đưa lên xe.

Theo USA Today, ông Maduro sẽ bị truy tố theo bản cáo trạng gồm bốn tội danh liên quan đến ma túy và vũ khí. Ông phải đối mặt với án tù từ hàng chục năm đến chung thân cho mỗi tội danh nếu bị kết tội.

Tổng thống Venezuela bị buộc tội cùng vợ, con trai và các thành viên cấp cao trong chính quyền. Bản cáo trạng cũng yêu cầu “tịch thu bất kỳ tài sản nào có được từ quá trình phạm tội”.

Ông Maduro và vợ rời khỏi khu tạm giam. (Ảnh: Reuters)

Ông Maduro được đưa đến tòa án bằng trực thăng. (Ảnh: Reuters)

Chiếc xe bọc thép chở ông Maduro và vợ từ sân bay đến tòa án. (Ảnh: Reuters)

(Ảnh: AP)

Trước đó, ông Maduro và vợ đã bị bắt đêm 3/1 trong một cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela, và bị đưa đến Mỹ.

Hiện chưa rõ vợ chồng ông Maduro đã có luật sư chưa, hoặc liệu họ có đưa ra lời bào chữa hay không.

Reuters dẫn lời chuyên gia pháp lý cho biết, các công tố viên sẽ cần phải chứng minh sự tham gia trực tiếp của ông Maduro vào hoạt động buôn bán ma túy mới có thể kết tội ông. Điều này có thể sẽ gặp khó khăn nếu ông Maduro không phải là người trực tiếp ra quyết định.