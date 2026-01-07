Mỹ đưa một số quan chức cấp cao Venezuela vào 'tầm ngắm'

TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thông điệp tới Bộ trưởng Nội vụ Venezuela, rằng ông có thể đứng đầu danh sách mục tiêu của Mỹ, trừ khi ông giúp Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đáp ứng các yêu cầu của Washington và giữ ổn định tình hình đất nước sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello là người kiểm soát các lực lượng an ninh và trung thành với Tổng thống Maduro.

Theo nguồn tin, Tổng thống Trump quyết định dựa vào đội ngũ lãnh đạo hiện nay để giữ ổn định Venezuela trong giai đoạn chuyển tiếp.

Các quan chức Mỹ đặc biệt lo ngại ông Cabello có thể có hành động khiến kế hoạch của Mỹ thất bại. Vì vậy, họ tìm cách buộc ông hợp tác, đồng thời vẫn tính các phương án cuối cùng nhằm tước bỏ quyền lực của quan chức cấp cao này, nguồn tin giấu tên cho biết.

Cũng theo nguồn tin, Mỹ đã truyền đạt qua các bên trung gian tới ông Cabello, rằng nếu ông tỏ ra bất tuân, ông có thể phải chịu số phận tương tự ông Maduro, hoặc thậm chí có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên, việc Mỹ loại bỏ ông Cabello tiềm ẩn rủi ro, vì điều này có thể kích động các nhóm ủng hộ chính phủ và gây ra hỗn loạn - điều Washington muốn tránh.

Danh sách các mục tiêu tiềm tàng của Mỹ còn có Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino. Tương tự ông Cabello, quan chức này đang bị Mỹ truy tố về tội buôn ma túy và bị treo thưởng nhiều triệu đô la.

“Đây vẫn là một chiến dịch thực thi pháp luật và chúng tôi chưa kết thúc”, một quan chức giấu tên của Bộ Tư pháp Mỹ nói với Reuters.

Phải ưu tiên quyền lợi của Mỹ

Các quan chức Mỹ coi sự hợp tác của ông Padrino là yếu tố then chốt để tránh khoảng trống quyền lực, vì ông đang nắm quyền chỉ huy lực lượng vũ trang. Washington đánh giá rằng có thể ông Cabello sẽ dễ chấp nhận lập trường của Mỹ hơn, đồng thời muốn bảo đảm an toàn cho bản thân.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Trump từ chối trả lời cụ thể về các vấn đề nêu trên, nhưng cho biết trong một tuyên bố: “Tổng thống đang tạo ra đòn bẩy tối đa với các cá nhân ở Venezuela và bảo đảm họ hợp tác với Mỹ bằng cách chặn dòng di cư trái phép, ngăn chặn ma túy, phục hồi hạ tầng dầu mỏ, và làm những điều đúng đắn cho người dân Venezuela”.

Bộ Thông tin Truyền thông Venezuela chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Theo các nguồn tin, chính quyền Mỹ tin rằng phe đối lập Venezuela - do người đoạt giải Nobel Hòa bình Maria Corina Machado lãnh đạo, sẽ không đủ khả năng giữ gìn trật tự trong bối cảnh ông Trump cần sự yên ổn tối thiểu để nhanh chóng mở đường cho các công ty dầu khí Mỹ tiếp cận trữ lượng dầu khổng lồ của Venezuela, đồng thời tránh phải triển khai binh sĩ Mỹ trên thực địa.

Thay vào đó, ông Trump đã chấp nhận một đánh giá mật của CIA, rằng nhóm trợ lý thân cận nhất của ông Maduro là những người phù hợp nhất để tạm thời điều hành đất nước. Các quan chức Mỹ cũng quyết định tạm thời làm việc với các đồng minh của ông Maduro để tránh nguy cơ xảy ra hỗn loạn vì quá trình chuyển giao dân chủ cưỡng ép.

Tuy vậy, chính quyền Mỹ vẫn muốn cuối cùng Venezuela sẽ tổ chức bầu cử mới, dù chưa rõ vào thời điểm cụ thể nào.

Giới chức Mỹ và các bên trung gian đang tìm cách “thu nạp” quan chức cấp cao khác của Venezuela, cùng với những người ở cấp thấp hơn, nhằm tạo nên một chính phủ sẽ chấp thuận các lợi ích của Washington.

Mỹ cũng yêu cầu chính phủ Venezuela trục xuất lực lượng an ninh nước ngoài và chấm dứt hợp tác với Iran, nguồn tin cho biết.

Ông Trump chưa đưa ra giải thích rõ ràng về cách Washington sẽ giám sát Venezuela sau chiến dịch can thiệp lớn nhất của Mỹ tại Mỹ Latin kể từ khi xâm lược Panama năm 1989. Những người chỉ trích gọi đây là hành động của chủ nghĩa thực dân mới và vi phạm luật pháp quốc tế.