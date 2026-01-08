Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Ukraine gợi ý Mỹ bắt giữ lãnh đạo Cộng hòa Chechnya

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gợi ý Mỹ có thể tiến hành một chiến dịch quân sự nhắm vào lãnh đạo Cộng hòa Chechnya (thuộc Nga) Ramzan Kadyrov, như trường hợp bắt giữ lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro, để gây áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

695ecb1c85f540430a5398ae.jpg
Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya (thuộc Nga) Ramzan Kadyrov. (Ảnh: Sputnik)

Phát biểu tối 7/1, Tổng thống Zelensky đánh giá cao nỗ lực của Mỹ trong việc giải quyết xung đột Nga - Ukraine, nhưng cho rằng những điều này “vẫn chưa được thực hiện triệt để”.

“Họ phải gây áp lực lên Nga. Họ có công cụ, họ biết cách làm điều đó. Và khi họ thực sự muốn, họ có thể tìm cách. Quan trọng nhất là Ukraine phải trở thành ưu tiên hàng đầu của họ”, ông nói.

“Chúng ta có trường hợp của ông Maduro làm ví dụ. Họ đã thực hiện một chiến dịch và mọi người đều đã thấy kết quả. Họ làm điều đó một cách nhanh chóng. Vì vậy hãy để họ thực hiện một chiến dịch nhằm vào ông Kadyrov. Khi đó, có thể Tổng thống Putin sẽ nghĩ lại”.

Bình luận về phát ngôn của ông Zelensky, ông Kadyrov cáo buộc lãnh đạo Ukraine đang cố gắng phá vỡ tiến trình đàm phán thay vì thúc đẩy nó. Lãnh đạo Chechnya kêu gọi ông Zelensky “mạnh mẽ lên” và hành động độc lập thay vì đứng sau lưng Mỹ.

“Ông ấy đề nghị Mỹ bắt cóc tôi. Nhưng thậm chí ông ấy còn không muốn tự mình làm điều đó, mà chỉ muốn đứng ngoài cuộc và quan sát từ một khoảng cách an toàn”, ông Kadyrov nói.

Mỹ đã bất ngờ tấn công Venezuela vào cuối tuần qua, ném bom thủ đô Caracas và tiến hành một cuộc đột kích để bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và vợ ông. Sau đó, vợ chồng ông Maduro được chuyển đến New York để đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự khác nhau, bao gồm buôn bán ma túy. Ông Maduro đã kịch liệt phủ nhận mọi cáo buộc, tự mô tả mình là “tù binh chiến tranh”.

Minh Hạnh
Pravda, RT
#Ukraine #Nga #Mỹ #Cộng hòa Chechnya #Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Xem thêm

Cùng chuyên mục