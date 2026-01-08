Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Venezuela

Bình Giang
TPO - Việt Nam duy trì quan hệ truyền thống tốt đẹp với Venezuela và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác phù hợp với khuôn khổ Đối tác toàn diện giữa hai nước.

pham-thu-hang.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Mofa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (8/1).

Trả lời câu hỏi của phóng viên về hợp tác giữa hai nước, bà cho biết: "Việt Nam duy trì quan hệ truyền thống tốt đẹp với Venezuela và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác phù hợp với khuôn đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Venezuela".

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời từ ngày 6/1. Chính phủ của bà đang nỗ lực ổn định tình hình trong nước, sau khi Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân bị bắt trong chiến dịch của Mỹ.

Trả lời câu hỏi đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về việc Mỹ vừa rút khỏi hơn 60 tổ chức quốc tế, bà Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương và coi trọng vai trò của các tổ chức đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, trong việc góp phần vào quản trị toàn cầu và giải quyết các vấn đề chung của thế giới, trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

“Chúng tôi mong rằng các nước tiếp tục đề cao chủ nghĩa đa phương và đóng góp tích cực vào việc xây dựng, củng cố các thể chế đa phương và luật pháp quốc tế, vì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển bền vững trên thế giới. Cũng trên tinh thần đó, Việt Nam sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực vào các cơ chế đa phương toàn cầu và khu vực theo khả năng của mình”, Người phát ngôn khẳng định.

Trả lời câu hỏi của đại diện Đại sứ quán Ả-rập Xê-út về những diễn biến ở Trung Đông liên quan đến tình hình Yemen, bà Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam quan tâm theo dõi tình hình hiện nay tại Yemen.

“Chúng tôi kêu gọi các bên nỗ lực kiềm chế, không có các hành động làm phức tạp tình hình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng lực, tăng cường đối thoại, tạo môi trường thuận lợi nhằm đạt được một giải pháp chính trị toàn diện và bao trùm cho Yemen, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên toàn thế giới”, Người phát ngôn nói.

Bình Giang
#Yemen #Chủ nghĩa đa phương #Ả-rập Xê-út #Venezuela #Tình hình Venezuela #Quan hệ Việt Nam - Venezuela

