Băng tuyết xuất hiện tại Tà Xùa, Sơn La

TPO - Tại xã Tà Xùa (tỉnh Sơn La) xuất hiện rét đậm, rét hại kèm theo băng giá và sương muối, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Lớp băng tuyết mỏng xuất hiện ở xã Tà Xùa.

Những ngày qua, nhiệt độ tại xã Tà Xùa vào buổi đêm giảm sâu, có thời điểm xuống dưới 3°C, xuất hiện băng tuyết tại một số khu vực, tạo lớp băng tuyết mỏng phủ trên cây cối và mặt đất. Đến sáng nay (9/1), khi nhiệt độ tăng nhẹ, hiện tượng băng tuyết dần tan.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, chính quyền xã Tà Xùa đã thành lập các tổ công tác xuống từng bản để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho người và vật nuôi. Đến nay, hơn 11.000 con gia súc, gia cầm trên địa bàn đã cơ bản được đưa vào nuôi nhốt trong chuồng trại, che chắn kín gió, đảm bảo an toàn.

Ông Đỗ Văn Xiêm - Chủ tịch UBND xã Tà Xùa, cho biết, địa phương thường xuyên thông tin, tuyên truyền trên các nhóm Zalo, trang Facebook và thông báo trực tiếp tới các bản về tình hình thời tiết cũng như các biện pháp phòng chống rét. UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân dự trữ thức ăn, không thả rông gia súc trong những ngày nhiệt độ xuống thấp.

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng bản đã trực tiếp đến từng hộ gia đình vận động bà con chủ động bảo vệ sức khỏe, phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm, góp phần hạn chế thiệt hại và ổn định đời sống vùng núi cao.

Chính quyền địa phương và người dân Tà Xùa đang thực hiện các biện pháp chống rét cho gia súc.