KHÁNH HÒA:

Quán bar có nhân viên cầm xẻng dọa đánh du khách bị phạt 50 triệu đồng

Thanh Thanh
TPO - Quán bar ở bãi biển Trần Phú (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) có nhân viên cầm xẻng dọa đánh du khách vừa bị phạt 50 triệu đồng vì vi phạm về giấy phép kinh doanh, an toàn thực phẩm.

Ngày 9/1, UBND phường Nha Trang đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Biển Xanh (Công ty Biển Xanh, trụ sở tại 59/9/12 Hoàng Diệu) với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Theo quyết định xử phạt, Công ty Biển Xanh đã vi phạm về việc không đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh theo quy định và kinh doanh dịch vụ ăn uống khi chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại khu vực bãi biển phía Đông đường Trần Phú.

Ngoài hình thức phạt tiền, UBND phường Nha Trang buộc đơn vị này thực hiện đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

Điều đáng nói, không chỉ vi phạm về thủ tục pháp lý, hoạt động của Công ty Biển Xanh còn được xác định là trái với quy định quản lý bãi biển của TP. Nha Trang trước đây.

quanbar.jpg
Nhóm nhân viên quán Bluesea Beach & Bar cầm xẻng dọa đánh du khách nước ngoài. Ảnh cắt từ clip.

Theo hồ sơ, hợp đồng tổ chức dịch vụ đặt dù giữa Ban Quản lý dịch vụ công ích Nha Trang và doanh nghiệp này đã chính thức hết hiệu lực từ ngày 31/12/2025. Tuy nhiên, thực tế kiểm tra cho thấy đơn vị này vẫn ngang nhiên khai thác dịch vụ, thậm chí tổ chức bán hàng ăn uống tại quầy ki-ốt.

Trước những sai phạm kéo dài, UBND phường Nha Trang yêu cầu doanh nghiệp này ngừng toàn bộ hoạt động dịch vụ tại khu vực bãi biển phía Đông đường Trần Phú, tự tháo dỡ công trình ki-ốt tại khu vực số 4, lô số 5 do vi phạm hợp đồng. Hạn cuối để doanh nghiệp hoàn trả lại mặt bằng thông thoáng cho bãi biển là hết ngày 10/1/2026.

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Biển Xanh là chủ quán bar Bluesea Beach & Bar, nơi có nhân viên cầm xẻng dọa đánh du khách. Như Tiền Phong đã đưa tin, trước đó, mạng xã hội lan truyền một video dài hơn một phút, ghi lại cảnh một nhóm nhân viên quán Bluesea Beach & Bar đã cầm xẻng, ghế dọa đánh du khách nước ngoài.

Nhận được phản ánh, các cơ quan chức năng phường Nha Trang đã vào cuộc xác minh vụ việc và kiểm tra toàn diện quán bar này.

Thanh Thanh
#Nha Trang #quán bar #phạt tiền #vi phạm pháp luật #an toàn thực phẩm #du khách #bãi biển #dọa đánh

