Pháp luật

Google News

Cho thuê địa điểm, cung cấp 'gái bay' cho dân chơi, chủ quán bar nổi tiếng ở Gia Lai bị bắt

Tiền Lê
TPO - Chủ quán bar nổi tiếng ở Gia Lai được xác định là người điều hành các nhân viên quản lý cho các đối tượng sử dụng ma tuý thuê tụ điểm “bay lắc” vừa bị Công an tỉnh Gia Lai truy quét.

tien-phong.jpg
Một số đối tượng bị bắt trong vụ án.

Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Võ Tùng Lâm (SN 1992, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) liên quan đến vụ Công an tỉnh Gia Lai triệt phá hàng loạt tụ điểm 'bay lắc', bắt giữ 148 đối tượng.

Theo đó, cơ quan công an đã triệu tập làm việc với Lâm (được biết đến là chủ quán bar S. trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Diên Hồng; nhà hàng L.V. trên đường Wừu). Qua đấu tranh, bước đầu cơ quan công an xác định Lâm có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khi điều hành các nhân viên quản lý cho các đối tượng sử dụng thuê tụ điểm “bay lắc” tại số 22 Thống Nhất và 102 Cao Bá Quát, phường Diên Hồng.

Các địa điểm này trước kia vốn là quán karaoke khá nổi tiếng, sau đó các đối tượng đã chuyển hướng kinh doanh trá hình sang mô hình nhà nghỉ. Trong các căn phòng, lực lượng công an phát hiện các đối tượng đã cải tạo, biến tướng trở thành nơi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy dạng ketamine và MDMA khi lắp thêm đèn nháy, loa công suất lớn…

Bên cạnh việc cho thuê địa điểm, các cơ sở này còn cung cấp “gái bay” (các tiếp viên nữ) để cùng khách sử dụng ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng thu thập nhiều chứng cứ cho thấy các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền lớn từ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho các đối tượng “bay lắc”. Ngoài Lâm, công an cũng đã khởi tố hàng chục đối tượng khác về các hành vi có liên quan đến ma túy. Công an tỉnh Gia Lai đã lập hồ sơ xử lý hành chính, giao về cho công an các xã, phường quản lý.

Trước đó, rạng sáng 15/9, Công an tỉnh Gia Lai bất ngờ đột kích 4 tụ điểm phường Diên Hồng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 148 đối tượng, thu giữ nhiều ma túy và các vật chứng liên quan.

Tiền Lê
