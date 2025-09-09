Cảnh sát bao vây villa lúc rạng sáng, bắt quả tang hàng chục dân chơi 'bay lắc'

TPO - Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện, bắt quả tang hàng chục nam, nữ thanh niên thuê villa để tổ chức sử dụng ma túy tập thể.

Theo đó, cơ quan Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng trú tại nhiều tỉnh, thành khác nhau, gồm: Biên Ngọc Hiếu (SN 2002), Huỳnh Văn Ngọc (SN 2001), Hoàng Lê Nhật Tú (SN 2002), Nguyễn Nhân Phước Trung (SN 2001), Trần Văn Minh Thịnh (SN 2001), Nguyễn Ngọc Thiện (SN 1997), Nguyễn Hồng Phúc (SN 2001), Hoàng Lê Nhật Long (SN 1995) và Nguyễn Đại Hiệp (SN 1997) để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng liên quan vụ việc.

Trước đó, vào rạng sáng 5/9, Công an phường Hải Vân phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng bất ngờ kiểm tra villa Lantana (thôn Nam Yên, phường Hải Vân). Qua kiểm tra phát hiện 22 đối tượng, trong đó có 15 nam và 7 nữ đang tụ tập sử dụng ma túy. Tiến hành test nhanh, có 15/22 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Ngoài 9 đối tượng bị tạm giữ, có 5 đối tượng bị xử lý hành chính, số còn lại bị lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.