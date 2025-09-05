Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mật phục, tóm gọn 2 đối tượng cạy cửa ô tô đậu trước nhà dân

Nguyễn Thành
TPO - Dù ô tô của người dân đậu ngay trước nhà, có camera an ninh nhưng 2 đối tượng thực hiện vụ trộm tài sản của người dân để bên trong.

Ngày 5/9, Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa điều tra làm rõ và tạm giữ hai đối tượng Trần Duy Anh (16 tuổi, trú phường Sơn Trà) và Nguyễn Phương Nam (16 tuổi, trú phường Hòa Cường) về hành vi trộm cắp tài sản.

trom-o-to.jpg
Một trong 2 đối tượng thực nghiệm lại vụ trộm.

Trước đó, ngày 3/9 ông P.G.L (42 tuổi, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã đến Công an phường Thanh Khê trình báo việc bị kẻ gian lấy mất khoảng hơn 7 triệu đồng để trong hộc cốp xe ô tô BKS 43A-368.xx, khi xe đậu trước nhà trên đường Bầu Trảng 1, phường Thanh Khê.

Công an phường Thanh Khê vào cuộc điều tra, trích xuất camera an ninh và phát hiện vào khoảng 23h15 ngày 27/8 có 2 đối tượng lẻn vào xe trộm tài sản.

hien-truong-9455.jpg
Hai đối tượng và chiếc ô tô đậu ngay trước cửa nhà bị mất trộm.

Vào cuộc điều tra, sau khi xác định nghi phạm, từ 14h00 ngày 3/9 đến rạng sáng 4/9, lực lượng trinh sát đã tổ chức mật phục các địa điểm các đối tượng thường lui tới.

Đến 4h ngày 4/9, lực lượng công an đã bắt giữ 2 đối tượng khi đang di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo (TP Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận đã trộm được hơn 7 triệu đồng trong xe ô tô và đem tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thành
#Đà Nẵng #cạy cửa xe ô tô #trộm tiền #Công an TP Đà Nẵng

