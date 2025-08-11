‘Giận cá chém thớt’, đập phá hơn chục ô tô đậu ven đường

TPO - Sau khi nhậu "tăng 1", Nguyễn Quốc Long đến địa điểm khác trên địa bàn phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) để làm tiếp "tăng 2". Không gặp bạn nhậu, Long bực tức, dùng gạch, đá đập phá hơn 10 ô tô đậu trên các tuyến đường thuộc phường Phan Thiết.

Ngày 11/8, Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Long (20 tuổi, thường trú tỉnh Khánh Hòa).

Đối tượng Nguyễn Quốc Long tại cơ quan công an.

Trước đó vào rạng sáng 3/8, một đối tượng dùng gạch ném vào cửa nhà và ô tô của anh N.H.T. (ngụ phường Phan Thiết). Phát hiện vụ việc, anh T. đã tri hô.

Cùng lúc đó, tổ công tác của Công an phường Phan Thiết đang tuần tra, truy xét đối tượng đập phá ô tô trên địa bàn nên đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Quốc Long.

Qua đấu tranh, Nguyễn Quốc Long khai nhận, đã nhậu cùng 2 người bạn mới quen. Sau đó, 2 người này hẹn Long đến địa điểm khác trên địa bàn phường Phan Thiết để tiếp tục nhậu "tăng 2".

ô tô bị đập phá, hư hỏng.

Đến điểm hẹn nhưng không gặp bạn nhậu, Long bực tức dùng gạch, đá đập phá hơn 10 ô tô đậu trên các tuyến đường thuộc phường Phan Thiết.

Công an phường Phan Thiết đang củng cố hồ sơ, tiếp tục đấu tranh để xử lý đối tượng này về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định.