Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

‘Giận cá chém thớt’, đập phá hơn chục ô tô đậu ven đường

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi nhậu "tăng 1", Nguyễn Quốc Long đến địa điểm khác trên địa bàn phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) để làm tiếp "tăng 2". Không gặp bạn nhậu, Long bực tức, dùng gạch, đá đập phá hơn 10 ô tô đậu trên các tuyến đường thuộc phường Phan Thiết.

Ngày 11/8, Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Long (20 tuổi, thường trú tỉnh Khánh Hòa).

1.jpg
Đối tượng Nguyễn Quốc Long tại cơ quan công an.

Trước đó vào rạng sáng 3/8, một đối tượng dùng gạch ném vào cửa nhà và ô tô của anh N.H.T. (ngụ phường Phan Thiết). Phát hiện vụ việc, anh T. đã tri hô.

Cùng lúc đó, tổ công tác của Công an phường Phan Thiết đang tuần tra, truy xét đối tượng đập phá ô tô trên địa bàn nên đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Quốc Long.

Qua đấu tranh, Nguyễn Quốc Long khai nhận, đã nhậu cùng 2 người bạn mới quen. Sau đó, 2 người này hẹn Long đến địa điểm khác trên địa bàn phường Phan Thiết để tiếp tục nhậu "tăng 2".

2.jpg
ô tô bị đập phá, hư hỏng.

Đến điểm hẹn nhưng không gặp bạn nhậu, Long bực tức dùng gạch, đá đập phá hơn 10 ô tô đậu trên các tuyến đường thuộc phường Phan Thiết.

Công an phường Phan Thiết đang củng cố hồ sơ, tiếp tục đấu tranh để xử lý đối tượng này về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định.

Duy Quang
#bực tức vì bạn nhậu xù kèo #bực tức #bạn nhậu xù kèo #đập phá hơn chục ô tô #đập phá ô tô #ô tô đậu ven đường #phường Phan Thiết #tỉnh Lâm Đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục